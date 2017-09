Bose SoundTrue Ultra per dispositivi Apple: cuffie di qualità quasi a metà prezzo ora su Amazon

Le cuffie Bose SoundTrue Ultra In-Ear garantiscono suono ottimale, con bassi naturali e voci e strumenti realistici. Sono molto semplici dal punto di vista del design, che risulta essere ergonomico per offrire un'esperienza d'uso il più possibile fluida, senza distrazioni. Inoltre, gli inserti Bose StayHear Ultra garantiscono la stabilità necessaria. Grazie a questi inserti, infatti, le cuffie si adattano alla forma delle orecchie e vi aderiscono in modo delicato ma saldo, distribuendo il contatto in maniera uniforme. Inoltre, le cuffie hanno un formato estremamente compatto e leggero.

La resistenza al sudore e agli agenti atmosferici e un design che elimina il fruscio prodotto dai cavi sono altre caratteristiche salienti di queste cuffie. Il box di controllo che gestisce telecomando e microfono, inoltre, permette di passare con facilità dalle chiamate alla musica con l'iPhone e controllare la musica e altre funzioni con diversi dispositivi Apple. Nella confezione si trova anche la custodia leggera e resistente per riporre e proteggere le cuffie, permette di conservare gli accessori.

Le cuffie in promozione ora su Amazon sono esclusivamente quelle nella variante per dispositivi Apple, e non Android (comunque presente su Amazon). Sono, infatti, progettate per funzionare in modo ottimale con gran parte dei dispositivi iPod, iPhone e iPad. Per le prossime 15 ore le Bose SoundTrue Ultra sono acquistabili a 79,90 Euro, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo standard.