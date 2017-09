Apple Watch Series 3 LTE: inutile acquistarlo all'estero per usarlo in Italia

L'Italia non sarà presente nei Paesi del "primo round" di disponibilità effettiva sul mercato di Apple Watch Series 3 con connettività LTE. Lo avevamo già appreso in occasione del keynote della scorsa settimana e il motivo è la mancanza, nel nostro Paese, del supporto necessario, in termini di infrastruttura e servizi, per poter gestire la SIM elettronica integrata nel nuovo smartwatch Apple. In altre parole, tutti gli operatori di telecomunicazioni mobile presenti nel nostro mercato sono in grado di gestire solamente le tradizionali SIM card fisiche.

Apple ha affermato comunque che l'anno prossimo Apple Watch Series 3 LTE sarà disponibile in ulteriori paesi oltre a quelli di lancio (che ricordiamo essere Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Porto Rico, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera), probabilmente la Mela sta cercando di lavorare con gli operatori locali dei vari Paesi per cercare di convincerli ad offrire supporto alle nuove SIM elettroniche integrate. Staremo a vedere, insomma.

Quel che però è importante sapere, nel caso qualcuno abbia l'idea e la possibilità di acquistare Apple Watch Series 3 LTE in uno dei mercati che lo ospiterà al lancio, è l'impossibilità di poter usare la connettività dello smartwatch al di fuori del paese di riferimento. Le versioni LTE di Apple Watch Series 3 potranno infatti funzionare solamente con gli operatori supportati del Paese in cui lo smartwatch viene acquistato, e non supporterà nemmeno il roaming al di fuori dell'area geografica di competenza. Acquistare un Apple Watch Series 3 con connettività LTE all'estero per poterlo usare in Italia è, quindi, una vana speranza.

Il nuovo smartwatch di Apple offre, inoltre, supporto solamente per un numero limitato di bande LTE, andando quindi ad ostacolare ulteriormente l'operatività extra-confine. Pertanto in futuro, a meno che non cambi qualcosa nel frattempo, chi volesse usare Apple Watch Series 3 LTE durante un viaggio al di fuori dei confini del proprio Paese dovrà necessariamente sfruttare la tradizionale connessione tramite iPhone.