Apple Watch Serie 3 in arrivo durante il prossimo autunno

Sarà l'autunno più caldo di sempre per Apple e chiaramente non stiamo parlando del clima ma di quello che l'azienda di Cupertino ha in previsione di fare per quanto concerne i suoi nuovi prodotti. E' ormai palese l'arrivo del nuovo iPhone 8, lo smartphone che tutti gli utenti della mela morsicata attendono da mesi e che dovrebbe rivoluzionare ancora una volta il modo di utilizzare un telefono. Secondo le ultime indiscrezioni di Quanta Computer, i nuovi iPhone non saranno l'unica "attrattiva" per gli utenti visto che Apple sembra pronta a presentare anche la terza serie del suo Watch, l'orologio ultra tecnologico che ha da tempo conquistato il cuore di molti utenti.

L'indiscrezione è sfuggita a Quanta Computer la quale ha esplicitamente dichiarato come "Apple aumenterà i propri ricavi nella seconda metà del 2017 grazie alla crescente domanda dei propri notebook ma anche al rilascio di un nuovo Apple Watch". Sappiamo come l'azienda di Cupertino abbia affidato da tempo a Quanta Computer la produzione dei suoi orologi ultra tecnologici e che proprio per la seconda serie sia stata affiancata da un secondo costruttore lasciando maggiore respiro a Quanta per la realizzazione dell'Apple Watch 3 che dunque potrebbe arrivare quanto prima.

Dalla sua prima generazione, l'Apple Watch, è stato premiato dai grandi numeri di vendite sintomo che gli utenti hanno apprezzato il lavoro dell'azienda di Cupertino su di un prodotto da sempre contrastato da chi lo ama e da chi invece non ne vede l'utilità soprattutto per l'esigua durata della batteria. In questo caso la terza generazione potrebbe portare cambiamenti importanti soprattutto a livello di design visto che il passaggio dalla prima serie alla seconda è risultato praticamente indolore sotto questo punto di vista. Molti scommettono su di un cambio stilistico che in qualche modo potrebbe andare di pari passo con i cambiamenti previsti con l'arrivo di iPhone 8.

Poche però le indiscrezioni specifiche sul nuovo Apple Watch che ripiegano sull'aggiunta di una versione con rete cellulare integrata capace di permettere il funzionamento "stand alone" e dunque senza necessariamente mantenere la connessione allo smartphone. Chiaramente il suo arrivo non coinciderà esattamente con la presentazione del nuovo iPhone 8 vista la volontà da parte dell'azienda di focalizzare tutte le attenzioni del pubblico sul nuovo smartphone. La terza serie di Apple Watch arriverà a posteriori, in un evento specifico, verso il mese di ottobre pronto per accompagnare il nuovo iPhone del futuro.