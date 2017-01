Apple Watch Serie 3 in arrivo con la sola batteria migliorata e nessun cambiamento del design

Anno nuovo, nuove indiscrezioni. Oggi si parla del futuro Apple Watch, l'orologio digitale dell'azienda di Cupertino che sembra essere già nei pensieri di Tim Cook e dei suoi ingegneri con una nuova generazione. Sì perché secondo DigiTimes, una terza generazione dello smartwatch arriverà senza dubbio durante questo anno nel terzo o quarto trimestre ma con ben poche differenze rispetto all'attuale Serie 2.

Il nuovo Apple Watch, infatti, dovrebbe proporsi al pubblico con delle specifiche tecniche leggermente diverse da quelle presenti oggi con la seconda serie ma soprattutto quello che ci si attende è un nuovo orologio molto simile esteticamente all'attuale. Apple Watch Series 3 dunque non sembra poter rappresentare un aggiornamento importante per l'azienda di Cupertino che probabilmente potrebbe rimandare il tutto ad una ipotetica generazione che possa abbinarsi con il nuovo iPhone 8.

Le indiscrezioni puntano molto sul miglioramento dell'autonomia come novità preponderante nella nuova Series 3. Tutto questo chiaramente sarà dato dall'aumento dell'amperaggio della batteria ma anche e soprattutto su di aggiornamento in termini di WatchOS e quindi di ottimizzazione totale dello smartphone.

Se da un lato questa novità permetterà agli utenti di migliorare il loro utilizzo quotidiano con il proprio orologio digitale, di certo la mancanza di un cambiamento estetico non potrà che rendere meno attraente il futuro smartwatch di Apple anche se sappiamo come gli utenti "fedeli" alla Mela potrebbe comunque non infierire troppo su questa mancanza di novità, magari considerando l'Apple Watch alla stregua degli orologi che non cambiano con il tempo.

In questo caso comunque, seguendo le indiscrezioni, è possibile una presentazione dei nuovi Watch Series 3 durante il mese di settembre in concomitanza con l'evento specifico che l'azienda di Cupertino solitamente realizza per gli iPhone. In questo caso l'anno 2017 potrebbe portare un nuovo orologio digitale ultratecnologico pronto per essere accoppiato con il nuovo iPhone 8 da tanto "rumoreggiato" e che potrebbe vedere un cambiamento epocale per Apple in seno al design.