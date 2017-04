Apple Watch, in arrivo un'edizione speciale Nike a tiratura limitata ''NikeLab''

Continua la collaborazione tra Nike ed Apple per la realizzazione degli Apple Watch serie Nike+, ossia la versione degli smartwatch della casa di Cupertino votata al fitness. In questo caso giunge la notizia dell'arrivo di una speciale edizione dell'orologio in tiratura limitata venduta solamente da Nike e per un periodo di tempo esiguo. Dal prossimo 27 aprile sarà possibile acquistare il nuovo orologio ultra tecnologico con una colorazione ben diversa da quella finora vista sia per quanto concerne il cinturino che per la cassa.

La speciale edizione dell'Apple Watch NikeLab possederà, infatti, una cassa in colorazione grigio siderale e sarà accompagnata da un cinturino traforato, tipico ormai dell'edizione più sportiva dello smartwatch, in colorazione bianca e nera. Se l'estetica dunque cambierà rispetto all'edizione standard già in vendita in tutti gli Store di Apple, quello che non cambia è il cuore del dispositivo che possederà esattamente le stesse specifiche tecniche degli altri orologi e soprattutto l'interfaccia grafica studiata appositamente da Apple e Nike per rendere ancora più efficace lo smartwatch in fase di allenamento con l'integrazione anche dei vari Nike+ e Nike Run Club.

Come detto a differenza della serie classica, il nuovo Apple Watch NikeLab, questo il nome scelto per questa edizione speciale, sarà messo in vendita dal prossimo 27 aprile solo nei negozi Nike e all'interno dell'Apple Store di Tokyo. Per il resto non si ha alcuna informazione in merito al prezzo a cui sarà venduto e soprattutto non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in vendita.

Apple Watch Nike Edition a livello di design si mantiene in linea con il resto della "famiglia" di Apple Watch. Il quadrante possiede le medesime dimensioni, come anche il pannello LCD la stessa risoluzione degli altri Watch di Cupertino. In questo caso la versione Nike+ è stata personalizzata con una cassa in alluminio e braccialetti traforati pronti per essere utilizzati durante gli allenamenti e dunque perfetti per non incorrere in problematiche con il sudore. Completamente rivista l'interfaccia di watchOS che permette a Siri, in questo caso, di agire da vero e proprio personal trainer pronto ad incitare quando ce n'è bisogno e soprattutto a tenere traccia degli allenamenti con il semplice avvio vocale.