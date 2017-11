Apple, una trimestrale muscolosa in attesa di iPhone X

Nel corso della serata di ieri Apple ha presentato i risultati del quarto trimestre fiscale 2017, conclusosi il 30 settembre scorso. La società di Cupertino ha registrato un fatturato trimestrale di 52,6 miliardi di dollari, con una crescita del 12% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, e un utile per azione diluita di 2,07 dollari, in crescita del 24%. Le vendite trimestrali hanno costituito il 62% del fatturato trimestrale.

"Siamo lieti di registrare un finale d'anno molto robusto, per l'anno fiscale 2017, con un quarto trimestre da record, crescita anno su anno per tutte le categorie di prodotto e il miglior trimestre mai registrato per quanto riguarda i servizi" ha commentato Tim Cook, CEO di Apple. "Com fantastici nuovi prodotti come iPhone 8 e iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 e Apple TV 4K che si aggiungono alla nostra linea, ci aspettiamo una grande stagione delle festività, e con il lancio di iPhone X che avviene proprio in questi giorni, non potremmo essere più entusiasti nel cominciare a compiere la nostra visione del futuro con questo fantastico dispositivo".

Analizzando nel dettaglio le vendite di Apple, si nota una buona crescita per quanto riguarda i sistemi Mac, che fanno segnare un +10% in unità e il +25% in fatturat rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I servizi, citati da Cook, crescono del 34% in fatturato e la categoria "Altri prodotti" - che comprende anche Apple Watch - cresce del 36% sempre in termini di fatturato. Il comparto iPhone vede una crescita del 3% in unità e del 2% in fatturato: è opportuno ricordare che questi dati incorporano solo marginalmente le vendite di iPhone 8 la cui disponibilità sul mercato è avvenuta pochi giorni prima la chiusura del trimestre. iPhone continua a generare comunque più della metà del fatturato trimestrale, seppur questa proporzione risulta in calo rispetto ai trimestri precedenti.

Per quanto riguarda la suddivisione geografica del fatturato, le Americhe continuano a rappresentare la singola regione più importante, ma rispetto allo scorso anno l'Europa fa segnare una crescita del 20%. Buoni i risultati anche per quanto riguarda l'area orientale, con una Cina che cresce del 12% e un +5% per la regione Asia-Pacific escluso il Giappone, un mercato dalle dinamiche particolari, che fa segnare un calo dell'11%.

Luca Maestri, CFO di Apple, ha commentato: "Il tasso di crescita anno-su-anno del fatturato è aumentato per il quarto trimestre consecutivo e ha portato una crescita dell'utile per azione del 24% nel trimestre di settembre. Abbiamo inoltre generato un forte flusso di cassa operativo di 15,7 miliardi di dollari e restituito 11 miliardi di dollari agli azionisti tramite il nostro programma di ritorno del capitale".

Per il prossimo trimestre, che rappresenterà il primo trimestre dell'anno fiscale 2018, Apple prevede un fatturato compreso tra 84 e 87 miliardi di dollari e un margine lordo compreso tra il 38% e il 38,5%: il primo trimestre fiscale 2017 aveva fatto segnare per la Mela un fatturato di 78,4 miliardi di dollari: se Apple centrasse l'obiettivo si tratterebbe di una crescita del fatturato tra il 7,8% e l'11,6%.