Apple, una sentenza obbliga l'azienda a sostituire i prodotti in garanzia non con ''ricondizionati''

Apple non può sostituire ai propri clienti prodotti in garanzia, come iPad o iPhone, con altri ricondizionati. E' quanto emerge da una sentenza di un giudice olandese che ha delineato come l'azienda di Cupertino debba offrire al cliente un prodotto pari al nuovo e non un prodotto "ricondizionato", anche se sottoposto a controlli e cambi di componenti, il quale comunque non può essere equiparato ad uno nuovo.

La vicenda ha inizio nel 2015 quando una cliente Apple ha deciso di acquistare un nuovo iPad Air 2 sottoscrivendo il classico Apple Care, ossia il programma a pagamento di ulteriore garanzia che permette di avere maggiore assistenza da Apple stessa. In questo caso a distanza di qualche mese dall'acquisto, il nuovo iPad, ha iniziato ad avere problemi di funzionamento e come è prassi per l'azienda di Cupertino alla cliente è stato sostituito con un iPad "ricondizionato".

Da qui la sentenza del giudice olandese che ne ha studiato il caso e nella quale viene dichiarato espressamente come Apple non possa agire come avviene solitamente ma deve sostituire il prodotto con uno affine. Quindi se il prodotto portato in assistenza dall'utente risulta nuovo, Apple dovrà riconsegnare un prodotto nuovo. Se di contro il dispositivo risulta già in partenza ricondizionato allora l'azienda di Cupertino potrà agire restituendone uno ricondizionato.

"Se la querelante aveva acquistato un prodotto ricondizionato o sostitutivo, Apple può sostituirlo con un prodotto refurbished o sostitutivo. Ma se il consumatore, come in questo caso, ha acquistato un nuovo iPad, ha il diritto a ottenere un nuovo iPad come rimpiazzo" questo è quanto è stato dichiarato dal giudice nella sentenza.

La vicenda in qualche modo riporta a galla una questione che da tempo risulta aperta. Anche in California si era venuta a creare una situazione simile quando Apple era stata sottoposta ad azione legale ed era stata obbligata a fornire prodotti nuovi in sostituzione di prodotti nuovi. In questo caso i legali si erano appellati al fatto che per prodotto rigenerato si intende un prodotto comunque usato e dunque ben diverso da uno appena uscito dalla fabbrica ossia nuovo.

In Italia la situazione sembrerebbe diversa e, come Apple spiega nelle proprie condizioni, l'utente è consapevole all'acquisto che, in caso di riparazione in garanzia, Apple potrebbe utilizzare componenti nuovi o componenti ricondizionati equivalenti al nuovo per prestazioni e affidabilità o che verrà sostituito il prodotto Apple con un prodotto che come minimo abbia funzionalità equivalenti al prodotto Apple e sia costituito da parti nuove o usate che abbiano le medesime prestazioni e affidabilità di un prodotto nuovo.