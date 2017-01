Apple TV non interessa come gli altri. Chromecast e Roku in vetta alla classifica dei ''set top box''

La nuova Apple TV non attira interesse come dovrebbe. E' quanto emerge dalla nuova ricerca di mercato realizzata da eMarketer che ha cercato di analizzare le vendite e l'utilizzo dei più importanti "set top box" presenti sul mercato. L'analisi riportata su Venturebeat ha permesso di capire con chiarezza come Apple stia perdendo terreno nei confronti di rivali come Google e Roku, che invece vedono aumentare l'interesse per i propri prodotti da parte degli utenti.

I numeri sembrano parlare chiaro. Apple TV viene utilizzata solo al'11.9% degli utenti che posseggono una TV connessa. Questa percentuale risulta in netto calo rispetto a quello che la Apple TV aveva totalizzato durante lo scorso anno. Sì perché il set top box di Cupertino vede una diminuzione di interesse pari al 12.6% rispetto al 2015 e addirittura un 13.5% nei riguardi del 2014. Numeri che dovranno essere analizzati bene dall'azienda capitanata da Tim Cook che proprio con la nuova Apple TV aveva creduto e probabilmente crede ancora molto.

Il confronto con gli altri dispositivi è effettivamente impietoso per la Apple TV. Google con la sua Chromcast riesce ad aumentare l'interesse nel 2016 addirittura del 18.4% con l'utilizzo del 19.9%. Un successo ottenuto ultimamente soprattutto grazie all'introduzione della nuova generazione di Chromecast che permette ora di replicare contenuti multimediali in 4K. Ma non è tutto visto che anche Roku supera di gran lunga i risultati della Apple TV con un'adozione del 18.2% ed un aumento rispetto al 2015 del 15.2%.

Gli sforzi realizzati da Apple per implementare nuove funzionalità alla sua Apple TV non sembrano dunque essere stati completamente apprezzati dagli utenti che preferiscono utilizzare un vero e proprio "set top box" minimale come i Chromecast e Roku e non un prodotto con implementazioni da console come la Apple TV. Sì perché la nuova Apple TV, introdotta nel 2015, ha visto un notevole passo in avanti rispetto al passato permettendo di avere un dispositivo in grado sì di essere utilizzato per la visione di contenuti multimediali proprio come le rivali, ma oltre a questo, di trasformarsi in vera e propria console da gioco grazie alle applicazioni video ludiche sviluppate ad hoc per il prodotto.

Tutto questo si è chiaramente tramutato in un aumento del prezzo della Apple TV che viene oggi venduta a partire da 179€ ben oltre i prezzi delle rivali. Chromecast di Google nella sua versione più evoluta viene venduta a 79€ mentre la Roku possiede un prezzo negli USA di 129$ che equivalgono a poco più di 100€. Prezzi decisamente inferiori rispetto al prodotto made in Cupertino che probabilmente ha risentito proprio di questo surplus di prezzo nei confronti della concorrenza.