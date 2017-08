Apple torna a mostrare gli artigli nella terza trimestrale del 2017

Nel corso della serata di ieri Apple ha annunciato i risultati del terzo trimestre fiscale 2017, terminato il 1° luglio 2017. La Mela registra un fatturato di 45,4 miliardi di dollari e un utile trimestrale per azione di 1,67 dollari che rappresentano una crescita del 7,2% e del 18% rispettivamente in confronto ai 42,4 miliardi di dollari di fatturato e 1,42 dollari per azione registrati nello stesso trimestre di un anno fa.

Tim Cook, CEO di Apple, commenta così il trimestre: "Con il fatturato in crescita del 7 percento anno su anno, siamo lieti di riportare il terzo trimestre consecutivo di crescita e il record trimestrale di sempre per quanto riguarda il fatturato generato dai Servizi. Abbiamo avuto una Conferenza Mondiale degli Sviluppatori di incredibile successo in giugno e siamo entusiasti delle novità in arrivo quest’autunno su iOS, macOS, watchOS e tvOS".

Scendendo nel dettaglio la società ha commercializzato 41,02 milioni di iPhone nel trimestre in esame che hanno generato un fatturato di 24,8 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita del 2% in unità e del 3% in fatturato rispetto al terzo trimestre del 2016. iPad dopo vari trimestri, mostra una crescita: con un +15% in unità e un +2% in fatturato, la famiglia di tablet Apple registra 11,4 milioni di unità vendute e 4,9 miliardi di dollari di fatturato. I sistemi Mac nel complesso, quindi sia desktop che notebook, hanno raggiunto i 5,5 miliardi di fatturato per 4,2 milioni di unità vendute con una crescita dell'1% in termini di volume e del 7% in termini di fatturato.

Continua la robusta crescita del comparto "Servizi" (Apple Pay, Apple Care, Contenuti Digitali e via discorrendo) che con un sonoro +22% registra un fatturato di 7,2 miliardi di dollari. Anche il grande gruppo degli "Altri prodotti" (che comprende Apple TV, Apple Watch, i prodotti Beats, iPod e gli accessori in genere) cresce del 23% con un fatturato di 2,7 miliardi di dollari, probabilmente in buona parte merito dello smartwatch della Mela.

Le vendite internazionali generano il 61% del fatturato trimestrale, mentre con 20,3 miliardi di dollari e una crescita del 13% il mercato Americano è il singolo mercato più importante per Apple.

“Abbiamo riportato una crescita in termini di unità e fatturato in tutte le nostre categorie di prodotto nel trimestre di giugno, generando una crescita del 17 percento nell'utile per azione. Abbiamo anche restituito 11,7 miliardi di dollari agli investitori durante il trimestre, portando la somma totale di capitale restituito nell’ambito del nostro programma a quasi 223 miliardi di dollari" è stato il commento di Luca Maestri, CFO di Apple.

Per il prossimo trimestre la Mela si attende un fatturato tra i 49 e i 52 miliardi di dollari, per un margine lordo tra il 37,5% e il 38%. Wall Street ha festeggiato i risultati presentati da Apple, con il titolo AAPL che ha registrato un balzo di oltre il 7% nelle contrattazioni after-hours che fanno segnare il nuovo massimo storico di 159,50 dollari.