Apple Store Milano: nuove immagini mostrano come sarà il futuro negozio degli iPhone

I lavori per il nuovo Apple Store di Milano sono stati avviati. E' già possibile osservare nella famosa piazza del Liberty una recinzione che preclude la zona in cui verrà realizzata la grande scalinata di ingresso al nuovo punto di vendita della casa di Cupertino. Se per il momento i tempi di realizzazione non sono completamente noti, anche se le peggiori previsioni sembrano indicare il 2018 come data di apertura, in rete sono trapelate alcune immagini rendering che permettono di capire meglio come verrà realizzato lo store e soprattutto come apparirà nel contesto urbano della capitale lombarda.

Come visto qualche tempo fa, il progetto architettonico del nuovo Apple Store, andava essenzialmente a richiamare l'ormai famoso cubo di vetro di uno dei primi negozi della mela di New York. In questo caso gli architetti hanno voluto fare di più e per Milano hanno pensato di porre all'ingresso del negozio una sorta di "sandwich" composto da due parallelepipedi realizzati completamente in vetro a corredo della scalinata che introdurrà nel vero e proprio store, posto ad una profondità di oltre 3 metri rispetto al livello della piazza.

Tramite i rendering della UrbanFile si capisce meglio il contesto in cui la nuova costruzione si andrà ad inserire. Soprattutto è possibile osservare la presenza della scenografica cascata che costeggerà entrambe le superfici dei parallelepipedi in vetro creando, assieme ad un'illuminazione studiata ad hoc, un effetto quanto mai di impatto. Di certo la leggerezza dell'intera struttura superficiale non andrà in contrasto con il resto degli edifici presenti e proprio la Sovraintendenza che voleva salvaguardare in modo assoluto la facciata storica del palazzo liberty dell'ex cinema Trianon è riuscita senza dubbio nel proprio intento assecondando quindi i lavori.

Sappiamo che molte saranno le novità in questo Store milanese come la presenza di viali alberati dove i clienti potranno sedersi proprio su sedute naturali realizzate con le piante. Saranno quindi presenti spazi tipici degli Apple Store come il "Genius Grove" per avere assistenza diretta con i commessi Apple, ma anche il "Forum" dove sarà possibile osservare brevi proiezioni o assistere a conferenze specifiche. Oltretutto Apple si è accordata con le amministrazioni per la tenuta e l'organizzazione di eventi gratuiti di alto profilo culturale e sociale che vedranno lo svolgimento durante l'arco dell'anno.