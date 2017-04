Apple Store di New York, 2 milioni di dollari per rimuovere il cubo in vetro

Apple smantellerà presto e rimuoverà l'ingresso in vetro a forma di cubo che da anni rappresenta lo store Apple più rappresentativo al mondo, quello del negozio nella Fifth Avenue a New York. Lo store andrà rinnovato ed espanso e non sappiamo ancora cosa succederà all'attuale copertura, se verrà sostituita del tutto con una variante di dimensioni maggiori o se verrà reinserita la stessa struttura una volta terminati i lavori all'interno del locale.

Lo scorso 16 marzo Apple ha depositato un permesso per la "rimozione completa della struttura cubica in vetro all'ingresso dell'Apple Store", permesso accettato pochi giorni fa, il 17 aprile. La rimozione del cubo costerà ad Apple 2 milioni di dollari, con i lavori che dovrebbero iniziare il 9 maggio. La Mela intende aumentare drasticamente le dimensioni dello store rispetto a oggi: si passerà da circa 3000 m² a oltre 7000 m² per il negozio flagship della società di Cupertino.

Questa è la seconda volta che la copertura in vetro viene smantellata: nel 2011 Apple ha infatti rivisto il modello originale utilizzando singoli pannelli in vetro più grandi rispetto al reticolo con cui era stato costruito originariamente il cubo. Prima della rivisitazione del design il cubo era formato da più di 90 pannelli di piccole dimensioni, mentre l'attuale versione utilizza - pur coprendo la stessa superficie - solamente 15 pannelli di dimensioni molto più evidenti.

Per i lavori Apple ha temporaneamente trasferito il negozio all'interno di un locale vuoto nelle vicinanze che precedentemente ospitava il negozio di giocattoli FAO Schwarz. La compagnia non ha annunciato quando il nuovo store sarà completo e disponibile per i clienti, ma secondo le indiscrezioni trapelate potrebbe introdurre novità inedite nel canale retail di Apple, come un'area unica per la stazione radio Beats 1 in cui verranno organizzate trasmissioni in tempo reale.