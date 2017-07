Apple stanzia 921 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo datacenter in Danimarca

Apple ha annunciato i piani di costruzione di un nuovo datacenter in Danimarca per un investimento complessivo di 921 milioni di dollari. Si tratta del terzo datacenter di Apple in territorio europeo dopo quello di Viborg, sempre in Danimarca e che verrà ultimato entro la fine del 2017, e di Athenry, in Irlanda. Quest'ultimo è stato annunciato assieme a quello di Viborg, ma alcuni grattacapi legali stanno ritardando le operazioni.

Le operazioni di costruzione del nuovo datacenter verranno avviate nel corso del secondo trimestre 2019. Il datacenter verrà costruito presso Aabenraa, una piccola cittadina ad una trentina di chilometri dal confine con la Germania, e verrà utilizzato per tutti i servizi della compagnia a partire da iCloud, iTunes e Apple Music.

Erik Stannow, responsabile per le operazioni Apple nell'area dei Paesi Nordici, ha dichiarato in un'email inviata a Reuters: "Siamo entusiasti di espandere le operazioni datacenter in Danmarca e di investire in nuove fonti di energia pulita. Lo stabilimento di Aabenraa opererà, come tutti i nostri datacenter, con il 100% di energie rinnovabili fin dal primo giorno grazie alle nuove fonti che stiamo aggiungendo".

Il datacenter di Viborg è invece ancora in fase di costruzione, anche se dovrebbe essere ultimato nel giro di pochi mesi e le attività produttive prenderanno il via entro la fine dell'anno. Tra le particolarità di questa struttura vi è la presenza di un particolare sistema per il recupero del calore in eccesso prodotto dai server utilizzati una volta in produzione e sfruttarlo per contribuire alle operazioni di riscaldamento delle abitazioni della comunità locale.

Per quanto riguarda invece il datacenter di Athenry Apple si trova nella situazione di dover sbrogliare alcuni grattacapi legali. Nonostante, infatti, l'approvazione delle autorità locali, due residenti sono ricorsi in appello contro la decisione delle autorità, con il caso che è stato portato all'Alta Corte per la valutazione. I due cittadini hanno espresso in particolare la preoccupazione che il nuovo stabilimento andasse a pesare eccessivamente sulla rte elettrica della zona e che non vi fossero piani, almeno in apparenza, per compensare l'aggiuntiva emissione di gas serra. La Mela, nell'ultimo Environmental Report, aveva indicato una collaborazione con la Sustainable Energy Authority irlandese per sfruttare "modalità innovative per raccogliere l'energia del moto ondoso" e usarne una parte per alimentare i nuovi stabilimenti.