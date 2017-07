Apple sta sviluppando la sua tecnologia OLED, per allontanarsi da Samsung

Abbiamo parlato davvero tante volte del nuovo (innovativo) iPhone 8, il quale adotterà per la prima volta nella line-up di Apple un display OLED fornito da Samsung. L'azienda sudcoreana è la diretta rivale sul mercato, ma anche il principale produttore di schermi a OLED al mondo. In più Apple non ha mai apprezzato il dover dipendere da una sola compagnia per le componenti dei suoi dispositivi mobile, e pare che abbia iniziato la progettazione di una tecnologia OLED proprietaria.

La notizia è trapelata per mezzo di ET News, secondo cui Apple avrebbe comprato le infrastrutture necessarie per la produzione di display con tecnologia OLED, configurando anche una linea di ricerca e sviluppo dedicata in Taiwan. L'obiettivo è quello di espandere la fornitura dei pannelli OLED dei prossimi iPhone e dipendere meno dalla concorrente diretta, anche se l'incarico potrebbe essere infine delegato ad una società di produzione di terze parti.

Apple ha investito in passato in infrastrutture produttive per la realizzazione di nuove tecnologie, ma anche dimostrato di non voler occuparsi in prima persona della produzione delle componenti, offrendo in licenza le infrastrutture a società (cinesi) di terze parti, come Foxconn o Pegatron. Potrebbe succedere proprio questo anche con i nuovi pannelli OLED, con Apple che potrebbe consegnare i nuovi strumenti a "deposizione chimica da vapore" ai già noti fornitori terzi.

Questo tipo di macchinari non sono diffusi in larga scala, e pare che la maggior parte della produzione odierna appartenga a Canon Tokki che trasmette la maggior parte della propria capacità produttiva direttamente a Samsung. Acquistando i macchinari, Apple potrebbe offrire la propria catena ad altre società, che produrrebbero le componenti OLED da destinare ai dispositivi Apple, come i nuovi iPhone o gli Apple Watch. Ma potrebbe passare del tempo.

Questo perché la ricerca e sviluppo da parte della compagnia prevede tempistiche difficili da accelerare, e nel frattempo la compagnia deve tamponare il suo fabbisogno di display OLED richiedendo le forniture a terzi. Per iPhone 8 la compagnia avrebbe già chiesto ai sudcoreani forniture per 160 milioni di display OLED nei prossimi due anni, e con iPhone 9 la disponibilità di pannelli a LED organici dovrebbe aumentare, con l'aiuto anche di LG Display.