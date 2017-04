Apple sta cambiando il design dei propri Apple Store. Alberi, display promo e nuovi arredi in legno

Gli Apple Store di tutto il mondo cambieranno i loro connotati. I negozi fisici con la mela morsicata che in 15 anni hanno raggiunto ogni parte del mondo non possono che essere considerati come simbolo imprescindibile dell'azienda. In essi gli utenti non solo possono acquistare i prodotti dell'azienda di Cupertino ma soprattutto creano quel rapporto unico di confidenza tra azienda e consumatore che da sempre garantisce il primato ad Apple in tal senso. In un Apple Store gli utenti possono provare con mano ogni tipo di iPhone, iPad o Mac nella più completa libertà ma possono anche venire assistiti a 360 gradi dai vari commessi dello Store. Steve Jobs con gli Apple Store ha sempre cercato di creare non un semplice e freddo negozio dove acquistare gli iPhone ma un punto di ritrovo per appassionati di tecnologia.

Proprio gli Apple Store sono pronti a modificare la propria fisionomia con cambiamenti riguardanti soprattutto il design. Dal 2013 sappiamo bene come a capo della direzione dei negozi Apple sia giunta Angela Ahrendts, ex dirigente in Burberry, e con essa la volontà di cambiare in meglio quello che fino ad oggi era stato fatto proprio con gli store della mela morsicata. I cambiamenti a livello di design vedranno uno stravolgimento di quello che fino ad oggi aveva caratterizzato le strutture dei negozi di Apple.

Si avrà il posizionamento, solo per un centinaio di Store, di veri e propri alberi rendendo l'ambiente quanto più "green". Non solo perché anche l'ormai famoso Genius Bar cambierà in Genius Grove e i commessi avranno competenze più importanti e specifiche sulla fotografia, sul montaggio video o magari anche sulla musica. Da non sottovalutare anche introduzione di nuovi schermi promo per la visione di contenuti multimediali che potrebbe riguardare anche brevi interviste o magari approfondimenti su di una particolare tematica. Cambiamenti anche a livello stilistico visto che i classici tavoli in legno con esposti i prodotti si faranno da parte per introdurre nuove scaffalature e nuove sedute per chiunque voglia passare del tempo in negozio.

A tutto questo si affiancheranno anche novità in seno ai seminari che l'azienda proprio oggi ha presentato. Ecco che i nuovi Today at Apple, questo il nome, permetteranno la formazione ancora più specifica e approfondita degli utenti direttamente in Apple Store. In questo caso l'azienda di Cupertino realizzerà, ad esempio, dei corsi per i fotografi dal principiante al professionista che possiede già dimestichezza in questo campo, il quale potrà avere informazioni su come costruire una propria attività o magari promuovere al meglio della stessa anche grazie ad Apple.

Swift rappresenterà poi un altro importante punto su cui Apple punterà molto in futuro e proprio con dei seminari specifici cercherà di dedicarsi ai ragazzi invogliandoli ad imparare il nuovo linguaggio di programmazione. Insomma una nuova Apple è pronta a farsi strada nel mondo degli Store e i suoi simbolici negozi di assistenza e vendita lasceranno spazio a luoghi ancora più professionalizzanti pronti a divenire essi stessi un prodotto da vendere.