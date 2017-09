Apple spiega come funziona Face ID in un documento di sei pagine

Apple ha rilasciato un documento particolarmente dettagliato intitolato "Face ID Security" in cui si leggono interessanti informazioni sul funzionamento del sistema di riconoscimento vocale presente su iPhone X. In questo modo possiamo avere un'idea preliminare della tecnologia prima di poterci mettere le mani sopra a novembre, con il rilascio del dispositivo. Nel documento si leggono alcune informazioni interessanti: come funziona, quanto è sicuro, e che problemi potrebbero esserci.

La descrizione data da Apple al funzionamento di Face ID è la seguente:

"Face ID capisce l'intenzione dell'utente rilevando la direzione del suo sguardo, poi utilizza algoritmi neurali per trovare l'abbinamento con i riferimenti presenti sul dispositivo in modo da sbloccare lo smartphone con lo sguardo. Face ID si adatta automaticamente ai cambiamenti nel tuo aspetto fisico, e attentamente gestisce la privacy e la sicurezza dei tuoi dati biometrici".

Anche con l'uso di Face ID il dispositivo può comunque chiedere la password d'accesso, in diversi casi che segnaliamo qui di seguito:

Il dispositivo è stato appena avviato o riavviato

Il dispositivo non è stato sbloccato da più di 48 ore

La password non è stata usata per sbloccare il dispositivo nelle ultime 156 ore e Face ID non ha sbloccato il dispositivo nelle ultime 4 ore

Il dispositivo ha ricevuto un comando di blocco remoto

Dopo cinque tentativi falliti di riconoscere un volto

Dopo aver inizializzato il processo di spegnimento / SOS lasciando premuto i tasti per la selezione del volume e quello laterale per due secondi

Il penultimo caso è quello avvenuto durante la presentazione del terminale da parte di Craig Federighi. Dopo cinque tentativi di riconoscimento falliti lo smartphone chiede la password nonostante sia stata attivata la funzione di riconoscimento vocale. La compagnia rivela anche alcuni dati sulla sicurezza del riconoscimento vocale rispetto al Touch ID (quindi il sensore d'impronte proprietario), con dati già rivelati in parte durante la presentazione:

"La probabilità che una persona a caso nella popolazione mondiale possa guardare il tuo iPhone X e sbloccarlo usando Face ID è approssimativamente 1 su 1.000.000, contro 1 su 50.000 per Touch ID. La probabilità di un falso positivo è diversa per i gemelli e per i fratelli che si somigliano, e anche fra bambini al di sotto dei 13 anni d'età, perché le loro caratteristiche facciali differenti potrebbero non essersi sufficientemente sviluppate".

In questi casi Apple raccomanda di affidarsi solamente alla password, e non utilizzare Face ID che in questo specifico ambito risulta inferiore al vecchio Touch ID. Quando si usa Face ID con Apple Pay, iPhone X funziona come Apple Watch: bisogna prima confermare l'intenzione del pagamento cliccando sul tasto laterale due volte (cosa che non avveniva con Touch ID). Face ID può fornire ad Apple alcuni dati diagnostici del sistema presenti sul dispositivo, ma solo su richiesta dell'utente:

"I dati utilizzati da Face ID per il riconoscimento non lasciano mai il dispositivo e non possono essere salvati su iCloud o da qualsiasi altra parte. Solo nel caso che tu voglia fornire i dati diagnostici di Face ID ad AppleCare per il supporto queste informazioni possono essere trasferite dal tuo dispositivo.

Nella procedura, l'attuale registrazione di Face ID verrà cancellata e dovrai chiedere nuovamente la prima registrazione. Il tuo iPhone X inizierà a registrare le immagini Face ID catturate durante i tuoi tentativi di autenticazione per i successivi 7 giorni; iPhone X smetterà automaticamente a salvare ulteriori immagini dopo quella soglia. Face ID Diagnostics non manda automaticamente dati ad Apple".

Il documento può essere letto nella sua interezza a questo indirizzo. Apple ha inoltre aggiornato il sito web legato alle informazioni sulla privacy degli utenti con un nuovo aspetto e informazioni aggiornate.