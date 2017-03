Apple sospende l'aggiornamento a iOS 10.3 su iPhone 5 e iPhone 5C

Per motivi che sono ad oggi sconosciuti Apple ha rimosso l'aggiornamento OTA per iOS 10.3 sugli iPhone 5 e gli iPhone 5C e, ancora più interessante, la nuova versione 10.3.2 in beta non è stata rilasciata per i due vecchi dispositivi. L'update era stato correttamente lanciato su tutti gli smartphone compatibili, quindi da iPhone 5 in poi, tuttavia dopo alcune ore dal rilascio la versione OTA, quella scaricabile direttamente dal dispositivo, è sparita dai canali convenzionali.

Gli utenti che vogliono installare la nuova versione del sistema operativo possono comunque farlo manualmente attraverso iTunes, con il download del file immagine che avviene regolarmente. Tuttavia parecchi utenti che hanno cercato di installare iOS 10.3 su iPhone 5 e 5C hanno riportato che nel loro caso il sistema suggeriva la versione 10.2.1 come l'ultima disponibile. Apple non ha rilasciato informazioni relative al numero di installazioni fallite o problemi dell'ultima ora insorti.

iOS 10.3 è un aggiornamento importante per la line-up di dispositivi mobile di Cupertino perché introduce il nuovo Apple File System (APFS), un file system che sostituisce il vecchio HFS con novità parecchio interessanti che fanno risparmiare anche qualche gigabyte di spazio sulla propria unità. Potrebbe essere proprio questa la causa della sospensione dell'update OTA, che potrebbe avere problemi con una piccola percentuale di dispositivi nell'aggiornamento al nuovo file system.

Al momento possiamo solo fare supposizioni in attesa di un commento da parte di Apple che potrebbe arrivare con il ritorno dell'update OTA su iPhone 5 e iPhone 5C. Le novità di iOS 10.3 sono abbastanza irrisorie se si esclude il file system: Trova i miei AirPods per non perdere i piccoli auricolari smart è una di queste, e ci sono anche altre funzionalità rivolte agli sviluppatori. L'installazione è caldamente consigliata soprattutto per APFS, anche se gli utenti di iPhone 5 e 5C (che sono gli ultimi con un SoC a 32-bit) dovranno aspettare un po' di più se non vogliono utilizzare iTunes.