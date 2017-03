Apple, solo nel 2019 tutti gli iPhone avranno un display OLED

Dobbiamo aspettare il 2019 perché Apple integri un display OLED su tutti i modelli della propria line-up di smartphone. Le stime di oggi parlano di circa 60 milioni di pannelli ordinati per il 2017, che andranno inseriti all'interno della versione premium dello smartphone di Cupertino, mentre nel 2018 gli ordini verranno raddoppiati. Ma sarà l'anno successivo che Apple inizierà a proporre sul mercato solo smartphone con display a LED organici, e non prima.

Il report, pubblicato da The Bell, indica inoltre che sia Samsung che Inteflex stanno aumentando la produzione di schede logiche flessibili da integrare nella variante premium di iPhone 8. Nei piani di Samsung, nello specifico, ci sarebbe anche l'espansione della struttura Electro-Mechanics in Vietnam per raggiungere il numero di forniture richiesto da Apple per il 2017.

"Apple introdurrà pannelli OLED su tutti i modelli di iPhone nel 2019. L'introduzione di quest'anno riguarda solo il 40% della produzione, che diventerà l'80% l'anno prossimo e il 100% quello ancora successivo". Il report non smentisce quanto sapevamo già per il 2017. Per quest'anno la Mela punta a vendere tre dispositivi diversi: due modelli aggiornati dagli attuali e un "iPhone 8" con caratteristiche esclusive, fra cui il tanto vociferato schermo OLED curvo.

Apple utilizzerà tre fornitori differenti per produrre i pannelli di questa generazione di iPhone, ma gli ordinativi esatti per ogni fornitore verranno stabiliti solo in prossimità dell'avvio della produzione in volumi, che è attesa per aprile o al massimo maggio. iPhone 8 sarà la variante più interessante, grazie al suo display edge-to-edge con sensore di impronte integrato e diagonale da 5,8". Il display sarà suddiviso in due parti, con quella inferiore che funzionerà da "barra funzione".