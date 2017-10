Apple, riparare lo schermo di iPhone X costa 321 Euro. Il retro addirittura il doppio!

Il nuovo iPhone X non costerà una fortuna solo acquistarlo ma anche ripararlo. Da quello che è possibile osservare, infatti, dai prezzi apparsi sul portale Apple per quanto concerne le componenti in caso di riparazioni si potrebbe addirittura dover spendere più di 600 euro solo in caso di sostituzione senza garanzia della back cover in vetro. Si dovrà sborsare invece la metà per il pannello anteriore che sappiamo vede la particolare configurazione con le ormai note "corna" nella parte superiore. Insomma si dovrà stare più che attenti ad utilizzare con parsimonia il nuovo iPhone X perché se il suo prezzo di listino ha raggiunto il prezzo più alto mai pagato per un iPhone di certo anche ripararlo potrebbe costare quanto mai caro.

Andando a visionare con precisione i vari prezzi aggiornati con l'aggiunta appunto dell'iPhone X si scopre come la sola riparazione dello schermo del nuovo top di gamma di Cupertino verrà fatta pagare 321.20€. Il più alto prezzo mai raggiunto da un device Apple con differenze importanti rispetto ai vari iPhone 7 e 8 Plus (da pagare 201.20€) quindi iPhone 7 e 8 (con 181.20€) e via via gli altri con iPhone delle generazioni precedenti che potete vedere direttamente nella tabella.

Quello che viene subito all'occhio però è il costo che gli utenti dovranno affrontare in caso di rottura della parte posteriore del nuovo iPhone X che viene delineata come "danni di altro tipo". In questo caso infatti riparare lo smartphone di Cupertino fuori garanzia potrebbe costare addirittura 611.20€. Un record, anche in questi termini, per il nuovo top di gamma di Apple che comunque ha visto il tutto esaurito sin dai primi minuti di pre-ordini e che arriverà finalmente sugli scaffali dei vari Apple Store dal prossimo 3 novembre.

Un consiglio a questo punto visti i prezzi di riparazione delle varie componentistiche degli iPhone X è senza dubbio quello di munirsi di attenzione nell'utilizzo del nuovo smartphone, di utilizzare una cover protettiva e soprattutto di optare per la copertura assicurativa Apple Care+ la quale al costo di 229€ (anche in questo caso aumentata rispetto allo scorso anno) permetterà di estendere la garanzia sullo smartphone permettendo anche di riparare il display a "soli" 29 euro o a 99 euro per altri danni.