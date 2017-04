Apple, rilasciate le nuove Beta di iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 e tvOS 10.2.1

Apple ha rilasciato le nuove Beta per i suoi sistemi operativi. Parliamo di nuovi firmware per tutte le piattaforme, tranne macOS, che permettono di migliorare le prestazioni dei dispositivi e di risolvere alcune problematiche legate alle precedenti versioni. Ecco dunque che le nuove Beta riguardano espressamente novità per iOS 3.2.1, tvOS 10.2.1 e per watchOS 3.2.2.

Per quanto riguarda iOS 10.3.2 è chiaramente un firmware destinato ai soli sviluppatori rilasciato dopo circa due settimane dalla versione ufficiale e pubblica di iOS 10.3. In questo caso poche le novità soprattutto per il fatto che tutte erano state rilasciate proprio con la terza versione di iOS 10 che ha permesso soprattutto il cambio del file di sistema con un miglioramento in termini di reattività e di velocità oltre che di sicurezza. Al momento sembra essere più una beta di minore importanza con novità risolutive di bug vari.

Per quanto riguarda invece watchOS in questo caso Apple ha rilasciato la seconda beta del sistema operativo per i suoi orologi digitali. Anche qui un aggiornamento minore dopo il rilascio della pubblica a watchOS 3.2 che come abbiamo visto ha soprattutto introdotto la modalità Teatro. In questo caso la seconda beta di watchOS dovrebbe risolvere bug presenti con le precedenti versioni. Per scaricare la nuova beta, oltre ad essere iscritti al sistema degli sviluppatori, basterà entrare sull'app di Apple Watch per iPhone e dalle impostazioni generali in aggiornamento software.

Apple ha poi rilasciato anche una nuova beta per tvOS 10.2.1 destinata anche qui ai soli sviluppatori. In questo caso il nuovo aggiornamento riguarda solamente l'ultima generazione della tv di Apple e non è stato rilasciato alcun changelog anche se è chiaro lo stesso aggiornamento non può che andare a sistemare alcune problematiche delle precedenti versioni. In questo caso la beta è rivolta ai soli sviluppatori e può essere scaricata direttamente collegando la Apple TV al computer e avviando l'installazione con iTunes.