Apple rilascia macOS 10.12.4, watchOS 3.2 e tvOS 10.2

L'aggiornamento a macOS 10.12.4 è come al solito gratuito per chi dispone di macOS Sierra, e può essere effettuato attraverso la schermata Aggiornamenti su Mac App Store. Fra le novità abbiamo Night Shift, opzione che modifica gradualmente la temperatura dei colori del display al venire della notte. Un colore più caldo infatti affatica meno la vista e concilia maggiormente il sonno, una novità che avevamo visto ad esempio su iOS con uno dei più recenti aggiornamenti.

Night Shift può essere attivato nel menu Display all'interno delle Impostazioni di macOS. Fra le novità maggiormente degne di nota citiamo le nuove API PDFKit, i risultati del cricket su Siri e maggiori opzioni per iCloud Analytics.

Nel corso della serata di lunedì Apple ha rilasciato anche watchOS 3.2. L'aggiornamento può essere effettuato via iPhone attraverso l'app Watch all'interno della sezione Software Update nelle Impostazioni. L'orologio deve essere posizionato nei pressi dello smartphone e collegato ad una presa di corrente con almeno il 50% della carica residua. Fra le novità troviamo SiriKit, per espandere i comandi vocali dell'orologio alle app di terze parti come WhatsApp o Uber. C'è anche la Modalità Teatro, che inibisce ogni suono e disabilita il raise-to-wake.

Fra i rilasci di ieri anche tvOS 10.2, che introduce lo scrolling accelerato nelle app, il supporto per il Device Enrollment Program e VideoToolbox, un framework che aiuta gli sviluppatori ad introdurre funzionalità di encoding e decoding accelerate via hardware. L'aggiornamento può essere installato solo su Apple TV di quarta generazione, attraverso le Impostazioni generali.

Apple ha infine rilasciato iOS 10.3 con il nuovo Apple File System. Ne abbiamo già parlato a questo indirizzo.