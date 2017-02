Apple rilascia la beta 3 di iOS 10.3 e di macOS 10.12.4. Ecco tutte le novità

Apple ha rilasciato la terza beta sia per iOS 10.3 che per macOS 10.12.4. Sul canale degli sviluppatori è dunque disponibile l'aggiornamento sia per i dispositivi mobile come iPhone e iPad ma anche per tutti i Mac. Con questa terza beta Apple ha deciso di eliminare definitivamente tutte quelle applicazioni basate ancora su sistemi a 32-bit dando un motivo chiaro agli sviluppatori per un celere aggiornamento delle stesse. Oltretutto gli utenti vengono avvisati che tali applicazioni potrebbero non funzionare più o magari avere problematiche o addirittura rallentare gli samrtphone o i nuovi device.

Da questa situazione si capisce come il futuro sistema di Apple con ogni probabilità sarà basato esclusivamente a 64-bit e dunque il prossimo iOS 11 verrà rilasciato proprio cone questa caratteristica. Dal codice della nuova beta è possibile, infatti, trovare dei menu in cui vengono elencate specificatamente tutte le applicazioni a 32-bit con la possibilità di essere rimandati all'App Store nella pagina dell'app stessa. Una mossa quanto mai capibile per Apple che vuole cercare di alleggerire il più possibile il proprio sistema operativo e di conseguenza anche gli iPhone e iPad degli utenti. Sì perché in questo modo il sistema non deve obbligatoriamente caricare doppie versioni, a 64 e a 32-bit permettendo dunque di utilizzare meno memoria totale.

Per quanto riguarda invece la nuova beta di macOS 10.12.4 ci sono migliorie generali al sistema permettendo di trovare un buon compromesso per le autonomie dei portatili ma anche prestazioni di ottimo livello. L'aggiornamento, come anche nella precedente beta, permette di ottenere il pieno supporto alla nuova "Night Shift", la ormai famosa modalità che attivata permette di impostare in maniera automatica i colori dello schermo con tonalità più calde aiutando l'utente a riposare meglio dopo le sessioni serali o notturne. Oltre a questo la nuova beta permette di risolvere anche alcuni bug riguardanti i file in PDF ed il supporto ai nuovi processori che dovrebbero arrivare durante i prossimi mesi.