Apple rilascia iOS 11.0.3: sistemati due bug

Apple ha rilasciato iOS 11.0.3 su iPhone e iPad. Per quanto riguarda gli smartphone la nuova versione si rivolge principalmente ai modelli iPhone 7 e 7 Plus, ed iPhone 6S. iOS 11 è arrivato solamente il 19 settembre scorso, introducendo nuove feature di multitasking su iPad, un nuovo Centro di Controllo maggiormente personalizzabile su tutti i dispositivi, e molto altro (trovate qui una lista completa delle novità principali). Da allora sono arrivati tre aggiornamenti minori.

iOS 11.0.1, rilasciato il 26 settembre, conteneva miglioramenti di sicurezza e alcune correzioni di bug, mentre il 3 ottobre è arrivato iOS 11.0.2 che correggeva un problema audio sui nuovi modelli. Risale invece all'11 ottobre l'ultima versione attualmente disponibile, iOS 11.0.3 che sistema altri due bug presenti sulle release precedenti. Di seguito riportiamo il changelog liberamente tradotto da quello rilasciato da Apple in lingua inglese.

iOS 11.0.3 include correzioni di bug per iPhone e iPad.

Nell'aggiornamento:

Sistemato un problema per cui l'audio e il feedback aptico non funzionano su alcuni iPhone 7 e iPhone 7 Plus Sistemato un problema per cui l'input touch non dava risposta su alcuni iPhone 6S quando si utilizzavano componenti originali iPhone



Nota: i display non originali possono peggiorare la qualità visiva e possono non funzionare correttamente. Le riparazioni Apple certificate vengono realizzate da esperti fidati che usano componenti originali. Per maggiori informazioni visita support.apple.com.

Apple è anche al lavoro su iOS 11.1, il quale introduce anche alcune novità "funzionali". La più importante sembra relativa all'introduzione di parecchie nuove emoji, con l'arrivo al pubblico previsto per la fine del mese. L'aggiornamento ad iOS 11.0.3 è disponibile per tutti gli utenti via OTA attraverso la sezione Aggiornamenti delle Impostazioni, ma può essere anche scaricato via iTunes per installazioni pulite.