Apple rilascia iOS 10.3.3, macOS 10.12.6, watchOS 3.2.3 e tvOS 10.2.2: le novità

Dopo due mesi di beta Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti al pubblico. Nello specifico sono adesso disponibili per tutti gli utenti: iOS 10.3.3, macOS 10.12.6 Sierra, watchOS 3.2.3 e tvOS 10.2.2. Come possibile intuire dalla progressione numerica di queste versioni, non ci sono nuove feature o novità di grande rilievo, ma solo ottimizzazioni "sotto la scocca", correzioni di bug e migliorie sul piano della sicurezza. Ma andiamo con ordine.

iOS 10.3.3 corregge diverse problematiche con WebKit, fra cui bug che provocavano la corruzione della memoria consentendo l'esecuzione di codice arbitrario sul dispositivo. Sono state corrette anche vulnerabilità nel Kernel, che avrebbero allo stesso modo consentito l'esecuzione di codice con i privilegi più elevati. La nuova versione sistema problemi anche nelle app Contatti, Messaggi, Safari, Telefono e nei servizi Wi-Fi, CoreAudio, EventKitUI, IOUSBFamily, libarchive, libxml2 e libxpc. iOS 10.3.3 può essere installato tramite aggiornamento OTA sul dispositivo o tramite iTunes su iPhone, iPad e iPod touch compatibili.

macOS 10.12.6 Sierra contiene una lista di correzioni altrettanto lunga, ed alcuni fix sono praticamente identici a quelli sviluppati su iOS. Su questa versione viene sistemato un bug di corruzione memoria nel servizio CoreAudio e ci sono correzioni su afclip, AppleGraphicsPowerManagement, Audio, Bluetooth, curl, Foundation, Intel Graphics Driver, IOUSBFamily e sull'app Contatti. Vengono inoltre corretti alcuni bug su libarchive, libxml2, libxpc e Wi-Fi. Non mancano i bugfix su Safari e su WebKit, anche per le precedenti versioni del sistema operativo.

Su watchOS 3.2.3 vengono introdotte circa 10 correzioni di sicurezza, di cui 3 hanno a che fare con il Kernel. Vengono corretti alcuni bug su Contatti, IOUSBFamily, libarchive, libxml2, libxpc, Wi-Fi e sull'app Messaggi. Contiene 15 fix di sicurezza tvOS 10.2.2, fra cui tre riguardano il Kernel e quattro vulnerabilità su WebKit.