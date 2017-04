Apple rilascia iOS 10.3.1, aggiornamento imprevisto con bug fix e maggiore sicurezza

A pochi giorni dal rilascio di iOS 10.3, l'aggiornamento per iPhone, iPad e iPod touch che ha introdotto APFS, Apple ha diffuso una nuova versione del sistema operativo mobile. iOS 10.3.1 reintroduce il supporto per i dispositivi con hardware a 32-bit, e si può finalmente installare anche su iPhone 5 e iPhone 5C. L'aggiornamento OTA su questi due modelli era infatti stato impedito dopo un primo roll-out iniziale senza dare troppe spiegazioni agli utenti (ne abbiamo parlato qui).

iOS 10.3.1 non è un aggiornamento epocale naturalmente, come si evince anche dalla leggera progressione numerica della versione, tuttavia è caldamente consigliata l'installazione su tutti i dispositivi compatibili perché corregge una vulnerabilità scoperta dal team Project Zero di Google. Sulla descrizione si legge: "Un aggressore nel range del dispositivo potrebbe essere in grado di eseguire codice arbitrario sul chip per il Wi-Fi" per via di un bug di stack buffer overflow.

Sono naturalmente incluse tutte le novità già presenti su iOS 10.3, che è stato rilasciato durante gli ultimi giorni di marzo. L'aggiornamento introduceva un nuovo file system e la sezione Trova i miei AirPods all'interno dell'app Trova il mio iPhone. Con la funzione gli utenti possono utilizzare il Bluetooth per ricevere segnali dagli auricolari smarriti o verificare in ogni momento l'ultima posizione nota in cui gli auricolari erano ancora abbinati al dispositivo.

Come al solito l'aggiornamento può essere eseguito via OTA direttamente dal dispositivo (questa volta per tutti i modelli compatibili) o attraverso iTunes per chi vuole realizzare un'installazione pulita o vuole disporre dell'immagine completa della nuova versione. Chi viene da una versione precedente ad iOS 10.3 potrebbe assistere ad una procedura di installazione molto più lunga per via della prima configurazione del nuovo file system APFS.