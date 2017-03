Apple rilascia iOS 10.3 con il nuovo file system APFS, Trova i miei AirPods: tutte le novità

Sembra un aggiornamento minore, di quelli poco importanti, ma iOS 10.3 contiene una novità epocale su iPhone, iPad e iPod touch. I dispositivi mobile della Mela utilizzeranno da ora in poi un nuovo file system progettato per rispondere alle esigenze dell'informatica moderna in contrapposizione di HFS e HFS+ che nascevano con floppy e HDD. Può essere utilizzato su Apple Watch, come sul Mac Pro, ed è ottimizzato per le unità di archiviazione flash ed SSD promettendo sicurezza e stabilità superiori. Maggiori dettagli su APFS qui.

iOS 10.3 include anche altre novità di minore entità, come ad esempio la funzione Trova i miei AirPods nell'app Trova il mio iPhone, con cui è possibile rintracciare le cuffiette premium della compagnia se sono state smarrite. La funzione utilizza il Bluetooth per rintracciare le cuffie, quindi se si è troppo distanti o non è stato fatto in precedenza l'abbinamento non funzionerà. Se ci si allontana troppo dalle cuffiette è possibile rintracciare l'ultima posizione nota (dove probabilmente le abbiamo dimenticate). Non è previsto invece il funzionamento con la custodia degli auricolari.

Fra le novità troviamo le chiamate via Wi-Fi per i clienti americani Verizon, un nuovo avviso per le app più vecchie che funzionano ancora a 32-bit, la possibilità per gli sviluppatori di rispondere ai commenti rilasciati dagli utenti su App Store, iCloud Analytics.

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale in lingua inglese rilasciato da Apple per iOS 10.3:

iOS 10.3 introduces new features including the ability to locate AirPods using Find my iPhone and more ways to use Siri with payment, ride booking and automaker apps.



Find My iPhone

View the current or last known location of your AirPods

Play a sound on one or both AirPods to help you find them

Siri

Support for paying and checking status of bills with payment apps

Support for scheduling with ride booking apps

Support for checking car fuel level, lock status, turning on lights and activating horn with automaker apps

Cricket sports scores and statistics for Indian Premier League and International Cricket Council

CarPlay

Shortcuts in the status bar for easy access to last used apps

Apple Music Now Playing screen gives access to Up Next and the currently playing song’s album

Daily curated playlists and new music categories in Apple Music

Other improvements and fixes

Rent once and watch your iTunes movies across your devices

New Settings unified view for your Apple ID account information, settings and devices

Hourly weather in Maps using 3D Touch on the displayed current temperature

Support for searching “parked car" in Maps

Calendar adds the ability to delete an unwanted invite and report it as junk

Home app support to trigger scenes using accessories with switches and buttons

Home app support for accessory battery level status

Podcasts support for 3D Touch and Today widget to access recently updated shows

Podcast shows or episodes are shareable to Messages with full playback support

Fixes an issue that could prevent Maps from displaying your current location after resetting Location & Privacy

VoiceOver stability improvements for Phone, Safari and Mail

iOS 10.3 è già disponibile per tutti gli utenti di iPhone, iPad e iPod touch compatibili sia attraverso aggiornamento OTA, direttamente dal dispositivo, che tramite iTunes. Alcuni utenti stanno riscontrando una lentezza superiore al normale per eseguire l'aggiornamento: a quanto pare il passaggio al nuovo file system richiede una procedura apposita che richiede del tempo, quindi se vi capita abbiate semplicemente pazienza attendendo la fine dell'installazione.