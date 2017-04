Apple rilascia Clips: la nuova applicazione per il video editing ''sociale''

La presentazione dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus RED e del nuovo iPad durante lo scorso 21 marzo, aveva permesso ad Apple di annunciare anche l'arrivo di una nuova applicazione. A distanza di qualche settimana l'azienda di Cupertino ha deciso di rilasciare ufficialmente Clips: un applicativo che permette di realizzare video, editarli e condividerli su tutti i social network. L'idea non è chiaramente nuova e applicazioni di questo tipo sono già presenti in App Store ma è chiaro che Clips si presenta in pieno stile Apple con alcune novità come il comando vocale.

Clips, infatti, permette di editare video e foto realizzati con l'iPhone o presenti nello storage interno del device, creando veri e propri filmati da condividere con amici tramite Messaggi o magari pubblicarli su Facebook, Instagram o Twitter. Quello che in qualche modo distingue Clips rispetto alla concorrenza è la possibilità di realizzare video con i cosiddetti "Titoli Live". Una funzione davvero interessante che permette agli utenti di registrare video e in tempo reale aggiungere sottotitoli direttamente con i comandi vocali. Non è tutto perché tramite l'applicazione sarà possibile anche aggiungere sticker di vario tipo o anche filtri per modificare l'aspetto dell'intera immagine o video.

A questi potrà anche essere aggiunta una base musicale da scegliere tra molteplici colonne sonore pronte oltretutto ad adattarsi in maniera del tutto automatica alla lunghezza della clip realizzata. Diversi gli stili dei testi e dei titoli da aggiungere come anche diverse sono le lingue supportate: già dal lancio gli utenti ne avranno addirittura 36. L'applicazione permette di salvare i video realizzati per modificarli in un secondo momento o magari per condividerli quando si vuole. Il tutto, come detto, tramite i più importanti social network o magari anche tramite messaggi o mail.

Clips è già presente sull'App Store ed è compatibile con iPhone 5S e modelli successivi. Ma è anche disponibile per iPad da 9.7, tutti i modelli di iPad Air ma anche iPad Pro e iPad Mini 2 e successivi. Compatibilità anche con gli iPod Touch di sesta generazione con iOS 10.3.