Apple regala infiltr: l'applicazione con oltre 7 milioni di filtri da apporre nelle foto o nei video

Se siete appassionati di fotografia e vi piace ritrarre paesaggi o soggetti direttamente con il vostro iPhone sappiate che per un periodo di tempo limitato direttamente sull'App Store sarà possibile scaricare in modo del tutto gratuito l'applicazione infiltr che vi permetterà di personalizzare le vostre immagini ma anche i video, le GIF o addirittura le Live Photos rendendole uniche grazie agli oltre 7 milioni di filtri presenti nel catalogo. Un'occasione davvero interessante visto che solitamente il costo per utilizzare l'applicazione è di 2.29€ ma fino al prossimo 15 agosto tutti gli utenti potranno scaricarla senza spendere nemmeno un centesimo.

L'applicazione infiltr era apparsa per la prima volta su App Store già due anni fa e subito aveva catturato l'attenzione dei più esperti per la quantità di filtri da poter applicare ai contenuti multimediali ma anche per la semplicità con cui era possibile utilizzarli. In questo caso l'applicazione venne dichiarata come la "Migliore Nuova App" in oltre 150 paesi e di certo ebbe un grandissimo successo. L'uso della stessa è davvero immediato visto che basterà avviarla, selezionare la foto o il video o qualsiasi altro contenuto multimediale, e selezionare il filtro scorrendo tra le liste proposte. Qui verrà il bello o il difficile perché l'applicazione ne conta più di 7 milioni e di certo vi sarà l'imbarazzo della scelta. Ciò che rende l'applicazione ancora più interessante è senza dubbio la possibilità di applicare i filtri non solo alle immagini ma anche ai video, oltre che alle GIF e alle Live Photos realizzate appositamente con iPhone.

Per acquistare l'applicazione infiltr in modo completamente gratuito basterà lanciare l'applicazione Apple Store ufficiale dell'azienda di Cupertino quindi si dovrà scorrere in basso nella scheda Scopri fino a trovare il pannello promozionale dell'App in Primo Piano. A questo punto basterà tappare sul riquadro per accedere alla promozione che ricordiamo rimarrà gratuita fino al 15 agosto.