Apple prepara il lancio di un televisore OLED?

Le voci che Apple stia lavorando a un televisore si inseguono ormai da qualche anno, ma finora i sostenitori di queste teorie non hanno saputo esibire prove tangibili e non ci sono state particolari fughe di notizie in questo senso. Alcune immagini che stanno attraversando la Rete in queste ore ritrarrebbero, però, proprio un televisore con il marchio della Mela impresso sul retro.

Le immagini ritraggono quello che appare uno schermo con il corpo in alluminio (una scelta peculiare, ma in linea con l'estetica degli altri prodotti Apple) e il marchio della mela morsicata sul retro, ma si può desumere ben poco da questi scatti di scarsa qualità. È difficile sostenere, in effetti, che si tratti di un televisore: non ci sono elementi che facciano propendere per quest'ipotesi e quello raffigurato potrebbe essere un nuovo modello di monitor di grandi dimensioni per l'utenza professionale.

Le immagini che ritraggono il dispositivo sono sgranate e sfocate e rendono molto difficile estrarre dettagli significativi. Si può intuire uno spessore ridotto, ma quest'intuizione non permette di andare oltre le ipotesi sul tipo di pannello adottato. Alcune fonti, come Wccftech, indicano l'OLED come la tecnologia scelta da Apple, ma non è possibile riscontrare alcun elemento pratico come base di queste affermazioni.

Seppure possa effettivamente trattarsi di un televisore e seppure si possa vedere il marchio Apple, sono molti gli elementi che fanno propendere per un falso creato ad arte. Anche nel caso in cui si voglia dare credito alle immagini e ritenerle veritiere, non c'è alcun elemento a dare la certezza che non si tratti di un semplice prototipo scartato anziché di un prodotto destinato al lancio presso il grande pubblico.

Un elemento di forte dubbio circa l'ingresso di Apple in questa categoria è l'enorme competizione che è presente in questo mercato. Per distinguersi rispetto alla concorrenza, dunque, Apple dovrebbe proporre funzionalità realmente innovative e caratteristiche d'avanguardia, in maniera tale da potersi differenziare dai molti marchi già operanti nel settore.

Allo stadio attuale è ancora troppo presto per poter trarre qualunque tipo di conclusione. Nel caso in cui queste immagini raffigurano effettivamente un prodotto che vedrà la luce, ulteriori informazioni emergeranno senza dubbio nel corso delle prossime settimane con l'avvicinarsi del lancio.