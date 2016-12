Apple pensa a produrre iPhone in India entro la fine del 2017

Alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi affermano che Apple è seriamente intenzionata ad avviare la produzione di iPhone in India entro la fine del 2017. La notizia è riportata dal quotidiano The Times of India, il quale precisa che Wistron, uno dei fornitori di Apple, sta allestendo una fabbrica di assemblaggio a Peenya, centro industriale nella città di Bangalore. Lo stabilimento dovrebbe avviare le operazioni a partire dal mese di Aprile.

Sembra che Apple abbia intenzione di assemblare una parte dei suoi cellulari in India prima di passare alla produzione completa. Oltre ai vantaggi logistici di produrre un dispositivo interamente in un Paese, uno stabilimento di produzione Indiano permetterebbe alla Mela di aggredire più adeguatamente il mercato locale, mantenendo prezzi competitivi grazie alla possibilità di evitare una tassa di importazione pari al 12,5%.

Nelle scorse settimane Apple ha inoltre aperto alcune posizioni lavorative per attività di produzione con riferimento specifico alla città di Bangalore. In particolare la Mela sta cercando un iPhone Operations Program Manager e un New Product Introduction Quality Manager, figure per le quali sono richieste esperienze pregresse nel campo della gestione di produzione.

Bangalore sta diventando un centro importante per le attività di Apple in India. Nell'estate la società di Cupertino ha trovato gli uffici per aprire, il prossimo anno, un Design and Development Accelerator che fornirà formazione ed assistenza agli sviluppatori locali che si dedicano alla creazione di software e contenuti su iOS, watchOS e tvOS.

Il mercato Indiano potrebbe rappresentare per Apple il contrappeso ideale alle vendite non più così convincenti che sta registrando sul mercato Cinese. Sebbene in India la domanda per gli smartphone di fascia alta sia comunque abbastanza contenuta, Apple domina comunque il segmento con un market share del 66% nel mercato locale.

In ogni caso perché Apple decida di avviare la produzione di iPhone in India ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto burocratici, tra i quali la compatibilità con alcune leggi riguardanti l'approvvigionamento dei componenti e l'etichettatura dei prodotti.