Apple Pay: arriva in Italia anche con Widiba

Apple Pay continua ad aumentare la sua disponibilità in Italia e dopo aver lanciato il servizio di pagamento con Unicredit, boon, Carrefour ma anche Banca Mediolanum e Banca Carrefour ecco arrivare, come promesso, anche Widiba la quale si aggiunge agli altri permettendo a tutti i clienti con un conto online di connettere la propria carta e pagare direttamente con lo smartphone o l'Apple Watch nei negozi abilitati.

Direttamente sul sito Apple è possibile osservare come l'azienda di Cupertino abbia posto Widiba tra le banche aderenti al servizio di pagamento online e dunque chi è in possesso di un conto Widiba potrà facilmente andare sull'applicazione nel proprio iPhone ed aggiungere la carta per poter pagare poi avvicinando direttamente il proprio smartphone al POS abilitato nei negozi in Italia.

Oltre a questo sono apparsi sempre sulla pagina di riferimento di Apple Pay anche altre banche che aderiranno al pagamento tramite smartphone o watch e che arriveranno entro la fine di questo 2017. In questo caso segnaliamo Carta BCC ma anche CartaSi, Expedia Smart Edenred, Fineco Bank ed infine anche Hype e N26. Tutte queste arriveranno entro la fine del 2017 e dunque tutti i clienti con conto in tali esercenti potranno abbinare la propria carta al sistema di Cupertino.