Apple ordina 70 milioni di display OLED a Samsung. In arrivo il nuovo iPhone 8

Apple ha iniziato la produzione del nuovo iPhone 8. E' quanto suggeriscono gli ordinativi di pannelli OLED che l'azienda di Cupertino ha richiesto direttamente a Samsung. Conferme dunque sulla possibilità che i futuri iPhone di Apple vengano realizzati con display OLED almeno per la versione "speciale" per l'anniversario dello smartphone con la mela morsicata. I pannelli LCD scelti finora da Tim Cook & Co. riguardano ormai il passato e in Samsung sono arrivati oltre 70 milioni di ordini per altrettanti display da produrre. Un quantitativo che sembra riservare addirittura possibilità di aumento se la domanda dovesse vertiginosamente incrementare.

Le indiscrezioni provengono direttamente da una fonte all'interno dell'azienda sudcoreana e sembrerebbero confermare le previsioni di molti analisti che da tempo indicano l'utilizzo di display OLED per il prossimo smartphone top di gamma di Apple. La realizzazione di un pannello di questo tipo richiede tempi più lunghi e una maggiore lavorazione rispetto al classico LCD, questo ha sempre posto dubbi sulla disponibilità in grandi numeri dell'ipotetico iPhone Edition al suo debutto e chissà se l'ordine di oltre 70 milioni di OLED, che potrebbero addirittura raggiungere i 95 milioni in una seconda tranche, potrà permettere di non arrivare a settembre con l'acqua alla gola per Apple.

L'iPhone 8, quello che in molti chiamano ormai iPhone Edition, dovrebbe inserirsi nel catalogo dell'azienda di Cupertino come uno smartphone speciale caratterizzato da un display da 5.2 pollici praticamente borderless ossia senza cornici laterali. Questo potrebbe significare l'eliminazione definitiva del tasto Home come lo conosciamo oggi, pronto per essere soppiantato proprio dal display OLED con specifiche funzionalità da parte di iOS 11. Oltre a questo le indiscrezioni parlano di un prodotto completamente impermeabile IP68 e soprattutto con la presenza della ricarica wireless che finalmente potrebbe fare la sua comparsa anche in Apple.

Presenti anche due ulteriori modelli di iPhone, il 7s e il 7s Plus, che con ogni probabilità permetteranno di avere un upgrade in termini di componenti interne senza cambiamenti di design che dunque saranno prerogativa dell'iPhone Edition. Anche per questi modelli sarà presente la ricarica wireless come il nuovo processore A11 realizzato con processo produttivo a 10nm, quindi nuovi sensori fotografici e chiaramente il mantenimento dell'impermeabilità.