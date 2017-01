Apple, ondata di aggiornamenti: iOS 10.2.1, macOS 10.12.3 e i nuovi watchOS e tvOS

Come da tradizione, lunedì Apple ha rilasciato parecchi aggiornamenti software, sostanzialmente per tutti i sistemi attualmente in circolazione e supportati dalla compagnia. Si tratta in tutti i casi di aggiornamenti minori che non introducono funzionalità importanti ai dispositivi, ma la cui installazione è comunque consigliata dal momento che potrebbero correggere falle di sicurezza, vulnerabilità, o migliorare la stabilità o le prestazioni attraverso fix di varia natura.

Come nel caso, ad esempio, di iOS 10.2.1 che, stando alle note rilasciate dalla compagnia, corregge vari bug e vulnerabilità di sicurezza. Apple ha rilasciato quattro beta di iOS 10.2.1 inviandole prima agli sviluppatori e poi al pubblico con il "nuovo" programma di beta pubblica. Durante le prove non sono state scoperte funzionalità aggiuntive, nemmeno di minore entità, che invece dovrebbero arrivare su una nuova beta di iOS 10.3 attesa, secondo voci non ufficiali, per il prossimo futuro.

Su iOS 10.3 dovrebbe esserci una nuova modalità Teatro, attivabile dal Command Center, che dovrebbe rendere l'interfaccia utente meno invasiva quando ad esempio si usa lo smartphone al cinema o al teatro. La modalità Teatro potrebbe anche disabilitare tutti i suoni del sistema, abbassare la luminosità del display e bloccare tutte le notifiche in ingresso. Si tratta comunque di una feature non ufficiale e mai confermata dalla società, così come iOS 10.3.

Nel corso della serata Apple ha pubblicato anche macOS 10.12.3, con la nuova versione che implementa correzioni relative ai problemi riportati sui nuovi MacBook Pro. L'aggiornamento dei driver della GPU ad esempio migliora il passaggio automatico fra le GPU sui modelli da 15 pollici, e risolve anche il problema durante l'encoding dei progetti Adobe Premiere Pro dei computer portatili del 2016. L'aggiornamento migliora "stabilità, compatibilità e sicurezza" su ogni Mac.

La luminosità del display viene adesso segnalata come un elemento ad impatto potenziale sul consumo energetico, mentre fra le novità troviamo la correzione di un bug su Safari che aveva provocato un risultato poco attendibile nei test d'autonomia di Consumer Reports. La rivista aveva "bocciato" i nuovi modelli di MacBook Pro per la prima volta in assoluto per via del problema, promuovendolo in un secondo momento una volta ottenuta la versione del SO contenente il fix.

Apple ha poi aggiornato anche Apple Watch, con watchOS 3.1.3, e l'ultima AppleTV, con tvOS 10.1.1. watchOS 3.1.3 integra probabilmente le novità della versione 3.1.1, la cui diffusione era stata bloccata per via dei gravi problemi che causavano il brick su alcuni modelli dell'orologio. Anche tvOS 10.1.1 è sostanzialmente un aggiornamento "di manutenzione", dal momento che non sono previste novità nelle funzionalità della TV di quarta generazione di Cupertino.