Apple, nuovo massimo in borsa degli ultimi 2 anni ma l'azione è 'sottovalutata'

Che Tim Cook sia più noioso di Steve Jobs è probabilmente vero. Ma è anche vero che il nuovo CEO ha portato la Mela a vette mai esplorate e nella scorsa giornata ha raggiunto il valore di 133,29 dollari per singola azione in borsa. Il titolo è ancora a circa un dollaro dal picco massimo raggiunto il 28 aprile 2015, pari a 134,54 dollari per singola azione. Al 13 febbraio 2017 Apple ha uno spaventoso valore di capitalizzazione di mercato di 697,73 miliardi di dollari.





Negli ultimi quattro mesi il valore in borsa di Apple è cresciuto costantemente, soprattutto da quando la società ha annunciato l'ultimo trimestre record con un fatturato di 78,4 miliardi di dollari e un utile netto di 17,9 miliardi di dollari nel periodo preso in esame. In quella specifica circostanza il valore della singola azione Apple è cresciuto di oltre 7 dollari in un solo giorno. Nonostante ciò secondo alcuni analisti le potenzialità dell'azione sono ancora particolarmente elevate.

Brian White di Drexel Hamilton definisce il titolo azionario dell'azienda di Cupertino come "uno dei più sottovalutati al mondo" impostando come prezzo obiettivo (price target) circa 185 dollari. Anche Steven Milunovich di UBS e altri analisti sono dello stesso avviso di White, e hanno recentemente dichiarato che a loro avviso l'azione Apple dovrebbe avere un valore più elevato rispetto a quello attualmente raggiunto sulla borsa americana.

Nelle ultime 52 settimane il titolo azionario della società ha rimbalzato di parecchio raggiungendo lo scorso mese di maggio un minimo di 89,47 dollari per singola azione. Il traguardo negativo è stato toccato soprattutto per il 2016 fiacco della società in termini di guadagni, anno che ha inoltre contrassegnato il primo declino del fatturato su base annua dopo 51 trimestri consecutivi di crescita ininterrotta nelle vendite.

Pare però che complessivamente il 2016 non abbia inflitto danni seri alle finanze della compagnia, che si è rimessa in carreggiata nell'ultimo trimestre ed è rimasta la società dal più alto valore di capitalizzazione di mercato al mondo. Oggi supera la seconda - Alphabet-Google - di oltre 100 miliardi.