Apple, nuovi iPod in arrivo con riconoscimento del viso. I dettagli trovati in iOS 11

All'evento di questa sera a Cupertino per la presentazione dei nuovi iPhone, Apple, potrebbe decidere di presentare anche una nuova generazione di iPod capace di riconoscere il viso del proprietario proprio come avverrà secondo le ultime indiscrezioni con l'iPhone X in arrivo. L'indiscrezione giunge nuova visto che finora nessuno aveva parlato di nuovi iPod. Le stringhe di codice di iOS 11 nella sua ultima Beta sembrano invece dire il contrario con la rivelazione non solo di iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, della nuova Apple TV 4K e delle nuove AirPods ma anche e soprattutto di una rinnovata generazione di iPod capace di evolversi addirittura a livello dei nuovi smartphone della Mela soprattutto per quanto concerne la tecnologia di sblocco del dispositivo.

Secondo quanto scoperto da Benjamin Geskin proprio nella GM di iOS 11, Apple, sarebbe pronta a rilasciare nuovi iPod dotati però di sensori capaci di permettere lo sblocco con il rilevamento del volto. Un metodo che l'azienda di Cupertino andrebbe ad implementare dunque non solo nei nuovi iPhone X ma anche nei lettori di musica che da sempre hanno caratterizzato l'azienda di Cupertino.

Sugli iPod si è parlato da tempo sulla necessità o meno di un aggiornamento importante che potesse rilanciare questo tipo di dispositivo che grazie all'evoluzione degli iPhone sembrava aver perso realmente l'appeal dei suoi giorni migliori. Proprio Apple aveva dichiarato qualche settimana fa di aver deciso di rimuovere ogni tipo di assistenza per gli iPod Nano di sesta generazione. La strada dell'abbandono però non sembra essere piaciuta ad Apple che dunque potrebbe essere pronta ad introdurre nuovi iPod chiaramente in linea con i nuovi iPhone e non solo per estetica.

NEW iPod8,1 found in iOS 11 GM.



In the GM it says "Unlock you iPod with your Face" in one of the strings for https://t.co/BVoc0LxdC5 — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 11 settembre 2017

In questo caso la dicitura trovata nel codice sembra essere piuttosto eloquente visto che nella sezione seutp.app si parla di "Sblocca il tuo iPod con la tua faccia". Questo chiaramente potrebbe significare che nei nuovi iPod in arrivo l'azienda di Cupertino è pronta ad integrare il nuovo Face ID ossia il riconoscimento tramite fotocamera del volto del proprietario. Chiaramente sono solo indiscrezioni e la presenza nel codice di iOS 11 potrebbe non per forza rappresentare il fatto che Apple sia pronta effettivamente a svelare nuovi iPod proprio stasera durante l'evento. Non rimane che attendere dunque l'evento di questa sera per capire se effettivamente a Cupertino si vuole ancora dare spazio agli iPod.