Apple, nel 2018 in arrivo tre nuovi iPhone con Face ID secondo KGI. Uno sarà più ''economico'' con schermo LCD

L'analista Ming Chi Kuo di KGI è sicuro sull'arrivo per il prossimo 2018 di non uno, non due ma ben tre nuovi iPhone di Apple. E' quanto ha dichiarato in un suo nuovo rapporto che riguarda delle personali supposizioni anche se abbiamo visto in passato come spesso si siano rivelate veritiere. In questo caso l'analista punta in avanti e pensa già al prossimo anno e ai piani dell'azienda di Cupertino per la sua nuova linea di smartphone che, secondo Kuo, sarebbe pronta ad ampliarsi in maniera decisamente importante.

Secondo il rapporto, Apple, lancerà durante il prossimo anno un modello di iPhone X di nuova generazione con un display ancora da 5.8 pollici proprio come quello attuale corredato chiaramente da un pannello AMOLED con una risoluzione di 2436x1125 pixel ed una densità di 458 pixel per pollice. Accanto a quest'ultimo device però si affiancherà un nuovo modello di iPhone X, probabilmente Plus, che vedrà la presenza di un pannello da 6.5 pollici con all'incirca 480-500 PPI. Anche questo sarà caratterizzato da uno schermo a matrice AMOLED, con Apple dunque indirizzata a proporre il classico connubio visto negli ultimi anni con gli iPhone.

Accanto a questi due iPhone X 2018 ecco apparire, secondo Kuo, un terzo device caratterizzato da una terza dimensione per quanto concerne il display, ossia da 6.1 pollici sempre con cornici ridotte ma con un pannello a matrice LCD e dunque con una definizione compresa tra i 320 e i 330 PPI. Su quest'ultimo si ipotizza comunque il mantenimento delle cornici ridotte e di conseguenza un design "borderless" capace di ampliare la superficie di utilizzo per l'utente proprio come avviene oggi con iPhone X. Il tutto ad un prezzo inferiore che secondo l'analista potrebbe aggirarsi sui 649-749 dollari. Il rapporto afferma come tutti e tre i nuovi iPhone vedranno la presenza del nuovo sistema di sblocco con la mappatura del volto Face ID sintomo che Apple potrebbe voler unificare tutti i suoi dispositivi, anche gli iPad, da questo punto di vista.

Una strategia diversa da quanto visto in passato e con quanto immaginato dopo la messa in vendita del nuovo iPhone X in questo 2017. Kuo però vede di buon grado l'introduzione di questi tre nuovi iPhone soprattutto ora che l'azienda di Cupertino ha risolto le problematiche di produzione delle componenti e dunque potrà porre in commercio simultaneamente i tre nuovi device.