Apple Music aggiunge un abbonamento annuale a 99

Apple ha aggiunto la possibilità di sottoscrivere un, il cui costo è di. L'opzione sembra apparentemente essere disponibile da qualche tempo, ma solo ora viene davvero alla luce.

Oltre ai piani Individuale, Famiglia e Studente (rispettivamente 9,99€, 14,99€ e 4,99€), è infatti stato aggiunto un piano individuale da un anno attivabile direttamente dall'App Store, nella sezione del profilo dedicata agli abbonamenti. Questa nuova opzione introduce un risparmio di circa 20€ rispetto all'equivalente periodo con il piano mensile individuale.

Apple quindi propone una politica di prezzo che va ad essere più aggressiva rispetto alla competizione, principalmente costituita da Spotify. Quest'ultima infatti non prevede sconti per chi decide di pagare un anno di abbonamento al servizio in un'unica soluzione e chiede un esborso di 119,88€.

Apple ha introdotto alcune novità in Apple Music con iOS 11, che includono anche la possibilità di condividere con gli altri utenti ciò che si sta ascoltando, nel tentativo di rendere più accattivante il suo servizio. Il mercato è in particolare fermento ora e molte diverse entità si stanno scontrando per raggiungere il predominio; la situazione è particolarmente concitata negli Stati Uniti, dove sono presenti anche servizi come Pandora che non sono disponibili in Europa.