Apple, le scorte degli iPad Pro in esaurimento. La nuova generazione in arrivo?

La presentazione dei nuovi iPad Pro sembra poter essere più vicina di quanto si pensi. Sì perché secondo alcune indiscrezioni, la maggior parte dei negozi che vendono il tablet della casa di Cupertino, hanno terminato praticamente le proprie scorte e dalla casa madre non vi è alcuna possibilità di riassortimento. Questo chiaramente potrebbe significare, come spesso avvenuto nel passato, che la presentazione di un nuovo modello sia in avvicinamento e che dunque da Cupertino non si ha la volontà di rifornire i negozi con la vecchia generazione.

Osservando anche le ordinazione online è possibile capire come gli iPad Pro 12.9" che fino a qualche giorno fa potevano essere acquistati con un'attesa di sole 1-2 settimane ora se ordinati l'utente potrebbe attendere anche fino a 3-4 settimane, sintomo che in Apple si sta già pensando fortemente alla nuova generazione. La situazione oltretutto non sembra essere limitata solo al nostro paese visto che anche i colleghi di MacRumors hanno confermato come anche negli USA, in Germania, in Gran Bretagna o altrove le tempistiche per ricevere un iPad Pro nuovo di qualunque versione e taglio di memoria siano proprio di 3-4 settimane.

Certo la causa di questa mancanza di scorte per gli iPad Pro potrebbe anche essere semplicemente causata da una precisa riduzione dei numeri della produzione. Proprio Tim Cook aveva parlato durante l'esposizione dei numeri fiscali dell'ultimo trimestre di Apple, di una sottostimata richiesta proprio degli iPad ad un fornitore che potrebbe essersi dunque tramutata in un rallentamento generale della catena distributiva.

Di certo la nuova generazione di iPad Pro è già in fase realizzativa e il suo arrivo potrebbe essere davvero questione di poche settimane. Le indiscrezioni, come sappiamo, parlano di un nuovo tablet dalle specifiche incredibili pronto a confrontarsi direttamente con il Surface Pro di Microsoft. Oltretutto sappiamo anche come Apple con ogni probabilità sia pronta a presentare anche una nuova generazione di iPad Pro da 9.7 pollici, una versione nuova del più piccolo da 7.9 pollici e chissà che le indiscrezioni abbiano indovinato anche l'arrivo di un nuovo iPad da 10.5 pollici dalle cornici ridotte.