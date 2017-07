Apple, le cuffie AirPods sono state progettate ispirandosi ai soldati imperiali di Star Wars

Il design delle cuffie Apple AirPods è stato ispirato dalle divise bianche delle truppe Stormtrooper del film Star Wars. Avete capito bene. Il designer Jony Ive ha apertamente dichiarato come per la progettazione delle nuove cuffie senza fili degli iPhone abbia pesato n ruolo fondamentale le divise degli iconici soldati imperiali presenti in tutte le pellicole della serie di film di Star Wars. Il responsabile del design dei prodotti di Apple ha spiegato al regista J.J. Abrams di aver avuto l'intuizione per i nuovi auricolari ripensando all'ultimo episodio di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Incredibile però la correlazione tra la serie di Star Wars e i prodotti Apple. Sì, perché nel 2015 durante un'intervista realizzata al designer dei costumi del film Il Risveglio della Forza, Michael Kaplan, dichiarò apertamente come alcuni particolari della divisa delle truppe armate imperiali fossero stati ispirati a loro volta proprio dalle linearità e dalla semplicità dei prodotti Apple. In questo caso nell'ultimo film, il designer, decise che anche le divise dovessero ottenere una semplificazione e quale miglior esempio se non quello dei prodotti di Apple.

Analizzando le divise dei soldati appartenenti al Primo Ordine dei Stormtrooper si possono facilmente scoprire molti dettagli in comune con le nuove AirPods create da Jony Ive. In particolare si può vedere come il bianco lucido che copre interamente gli auricolari di Apple sia effettivamente identico alla lucidatura utilizzata proprio nelle divise. Non solo perché secondo alcune indiscrezioni interne addirittura il regista Abrams abbia seguito durante la rappresentazione dell'episodio cinematografico un consiglio di tipo estetico di Jony Ive per quanto riguarda la spada laser di Kylo Ren. Il designer capo di Apple, infatti, avrebbe suggerito alcuni cambiamenti sullo stile che la spada avrebbe dovuto avere per renderla ancora più realistica e chiaramente scenica.