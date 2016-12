Apple, le AirPods hanno venduto più del previsto. Tim Cook contento dei risultati natalizi

Le nuove AirPods di Apple hanno coonquistato il cuore degli utenti, almeno sentendo le dichiarazioni di Tim Cook sulle vendite dei prodotti della casa di Cupertino durante il periodo natalizio. Intervistato dalla CNBC durante una visita alla Borsa di New York, il CEO di Apple, ha espresso molta soddisfazione per i risultati ottenuti dalle sue prime cuffie wireless.

Durante l'intervistia, Tim Cook, ha espressamente dichiarato di non poter esternare alcun tipo di dato in merito a tali vendite ma ha comunque confermato come la stagione natalizia sia stata "grandiosa". Rispondendo su di una domanda sulle AirPods ha espresso gratitudine per tutti coloro che hanno deciso di acquistarle o di preordinarle confidando in questa nuova sfida dell'azienda di Cupertino. Le cuffie hanno ottenuto un "successo travolgente" superando qualsiasi tipo di aspettativa preventivata. Oltretutto, viste le 6 settimane di attesa per poterle ricevere al momento, Tim Cook, ha ribadito come le catene di produzione stiano facendo il possibile per ridurre al massimo tali tempi, accontentando i propri utenti.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) 28 dicembre 2016

Le nuove AirPods, ricordiamo, sono state annunciate durante lo scorso mese di settembre durante l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus. Nate sostanzialmente per non far sentire la mancanza del jack da 3.5mm eliminato dai nuovi terminali di Cupertino ma anche per cercare di trasmettere una nuova concezione di utilizzo dello smartphone nell'ascolto della musica o nelle conversazioni.

Le cuffie, con design praticamente identico alle EarPods, posseggono numerosi sensori che permettono alle stesse di capire quando sono indossate e di conseguenza di porre in pausa, di bloccare completamente la riproduzione musicale o di riprenderla. Oltrettutto le stesse posseggono un proprietario nuovo chip, il W1, che dà accesso alle interazioni con Siri come anche di offrire qualità audio ottimale. .