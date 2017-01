Apple, le AirPods hanno conquistato il 2-3% del mercato e non il 26%. Parola di NPD

Un report di Slice Intelligence aveva dichiarato come le AirPods di Apple, le cuffie wireless di nuova generazione nate con gli iPhone 7 e 7 Plus, avessero raggiunto in poco più di un mese dalla loro commercializzazione addirittura il 26% dell'intero mercato in questione. Un risultato incredibile che ora a distanza di qualche giorno viene completamente "demolito" dal nuovo report di NPD nel quale viene evidenziato come Apple abbia raggiunto il 2-3% dell'intero mercato.

Il motivo di tale differenza sta nel calcolo delle due stime. Nel report di NPD, infatti, gli autori hanno considerato gli acquisti realizzati sia tramite web che quelli fisicamente negli Apple Store. Invece le stime realizzate da Slice Intelligence sono state realizzate solo sulle fatture online ma di un totale di 4.2 milioni di clienti e dunque aumentando di gran lunga la situazione delle quote di mercato.

E' chiaro che il risultato appare comunque importante per Apple che è riuscita con un prodotto come un paio di cuffie wireless a totalizzare entrate, in un solo mese, pari al 2% dell'intero mercato delle cuffie dove esistono molteplici modelli e soprattutto a prezzi decisamente più bassi di quelli delle nuove AirPods. Apple è appena entrato in questo "mondo" dove a primeggiare vi è Bose seguita da LG e Sony. Oltretutto, da non sottovalutare, come l'acquisizione di Beats Audio permette ad Apple di aumentare le proprie quote di mercato con diversi prodotti da tempo presenti ed acquistati dagli utenti.

Le nuove AirPods di Apple, dunque, conquistano gli utenti affezionati alla Mela e si inseriscono in un difficile mercato dove tanti sono i produttori e dove è facile recepire cuffie a buon prezzo. I 179 euro da "sborsare" per le AirPods sono tanti ma si sa che in Apple non si è mai scherzato sui prezzi e in qualche modo questi possono essere giustificati dalle nuove tecnologie inserite nelle cuffie wireless ma anche e soprattutto dalla ricerca della perfezione che da sempre contraddistingue l'azienda di Cupertino e che sembra accompagnare, almeno dalle recensioni positive, anche questo nuovo prodotto.