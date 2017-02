Apple lavora allo sviluppo di altri coprocessori ARM per i propri Mac

Più co-processori ARM nei futuri MacBook? Sembrerebbe di sì, almeno secondo alcune indiscrezioni diramate da Bloomberg. La Mela sarebbe infatti al lavoro per sviluppare un chip con nome in codice di T310 che si occuperà di gestire la funzionalità "PowerNap" e, più in generale, le funzionalità di risparmio energetico dei futuri portatili Apple.

Il nuovo chip andrebbe quindi ad assistere il normale processore Intel che si occupa di tutte le attività computazionali del sistema, un po' come avviene con il chip T1 che gestisce la nuova TouchBar del MacBook Pro. Il chip T310 avrebbe comunque una maggiore integrazione e qualche capacità in più rispetto a T1, dal momento che avrebbe accesso ai moduli WiFi, alla RAM e allo storage.

Bloomberg suggerisce che, sebbene Apple non abbia alcun piano di breve termine per l'abbandono dei chip Intel, la nuova filosofia di "chip companion" potrebbe rappresentare l'inizio di un lungo percorso verso l'indipendenza da Intel, con destinazione sistemi Mac equipaggiati con processori A-Series.

Apple comunque non sembra abbia fretta di arrivare a questo punto, anzi la volontà di portare avanti lo sviluppo di coprocessori sembra più rappresentare il desiderio di mettere a frutto la propria competenza per costruire piccoli chip specifici per la gestione di particolari funzioni trascurate dai processori Intel, senza tuttavia rinunciare alle prestazioni e alla compatibilità di questi ultimi.