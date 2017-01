Apple, l'iPhone 2017 avrà la certificazione IP68. Sarà impermeabile come il Samsung Galaxy S8

L'introduzione di una certificazione di impermeabilità da parte di Apple nei nuovi iPhone 7 e 7 Plus ha di certo trovare riscontro positivo in tutti gli utenti che ad oggi possono non preoccuparsi di utilizzare il proprio dispositivo della casa di Cupertino anche durante le giornate più piovose. Sì perché, come detto, la nuova generazione di iPhone giunta con il keynote di settembre dello scorso anno ha portato la certificazione IP67 anche sugli smartphone della casa di Cupertino.

Ebbene questo livello di impermeabilizzazione raggiunto dagli iPhone 7 e 7 Plus verrà ancora più incrementato con i prossimi iPhone in arrivo durante questo anno. Apple sembra intenzionata, infatti, ha proporre un nuovo smartphone che possa permettere di raggiungere addirittura livelli di certificazione IP68 che permetterebbe agli utenti di possedere un iPhone completamente impermeabile capace di resistere per più di mezzora all'interno dell'acqua ad almeno 1.5 metri di profondità. Un livello raggiunto dagli attuali Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e che la stessa azienda sudcoreana sembrerebbe aver posto anche sul futuro Galaxy S8.

Chiaramente questo comporterebbe per Apple una modifica della progettazione dell'iPhone. Sì perché il futuro smartphone di Cupertino proponendosi con certificazione IP68 dovrebbe possedere un involucro completamente chiuso pronto a non far penetrare alcun quantitativo di acqua. Al momento l'azienda di Tim Cook ha risolto per la certificazione IP67 degli attuali iPhone con un filo di materiale impermeabile che sigilla i componenti interni. E' chiaro però che se in Apple si vuole stupire con il nuovo iPhone, pronto a celebrare il suo decimo anniversario, il design dovrà cambiare e dunque questo potrebbe portare facilmente alla certificazione voluta.

In questo caso anche Samsung sembra voler continuare a permettere agli utenti di usufruire di un prodotto completamente impermeabile e per questo il nuovo Galaxy S8 possederà proprio la certificazione IP68. Non è tutto visto che l'azienda sudcoreana ha preso a ben volere proprio questo aspetto nei suoi dispositivi visto che l'intera nuova serie A dei Galaxy, ossia di A3, A5 e A7 da poco presentati ufficialmente, posseggono tutti proprio l'impermeabilità con certificazione IP68.