Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus: specifiche tecniche e prezzi in Italia (stellari)

Il 12 settembre 2017 è una giornata che tutti gli appassionati Apple ricorderanno: è la data che stabilisce la presentazione dell'iPhone del decimo anniversario, chiamato proprio per questo iPhone X. La X si legge "Ten", mentre i modelli più "plebei" vengono chiamati iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Sarà interessante vedere che fine farà il 9, ma è probabile che Apple voglia mantenere la nomenclatura X solo per i suoi top di gamma premium, e contrapporli alle versioni tradizionali che comunque non sono per nulla economiche. Qui troverete le informazioni basilari sui nuovi modelli, le specifiche tecniche e il prezzo in Italia, ma per un approfondimento vi rimandiamo ai nostri articoli su iPhone X e a quello su iPhone 8 e 8 Plus.

iPhone X, specifiche tecniche insieme a iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Riassumiamo in breve le caratteristiche di iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, mentre nella tabella di seguito trovate le specifiche tecniche riassunte. iPhone X è il nuovo top di gamma, caratterizzato da uno schermo che occupa l'intera superficie frontale, hardware di nuova generazione e fotocamere (sia frontale che posteriore) progettate per rispondere alle nuove esigenze della realtà aumentata. Quella frontale serve anche, insieme ad una serie di sensori aggiuntivi per rilevare la profondità, a scansionare il volto dell'utente e autenticarne l'accesso (anche al buio).

iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono invece i "soliti" iPhone: hanno anche loro un vetro in retro per la ricarica wireless, e sono molto simili ad X sul fronte hardware. I display, invece di essere da 5,8 pollici, sono i soliti da 4,7 e 5,5 pollici. E c'è già chi ha detto che saranno gli smartphone meno desiderati della line-up Apple, ma anche i più acquistati. Questo soprattutto per il prezzi al pubblico. Tutti i modelli supportano l'HDR (e Dolby Vision), ma solo X ha un display OLED.

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus OS iOS 11 iOS 11 iOS 11 Processore A11 Bionic (+70% vs A10F)

2 x core alte prest.

4 x core effic. Apple A11 Bionic

2 x core alte prest.

4 x core effic. Apple A11 Bionic

2 x core alte prest.

4 x core effic. RAM 3 GB ? 2 GB ? 3 GB ? Display OLED 5,8" (HDR) LCD IPS 4,7" (HDR) LCD IPS 5,5" (HDR) Risoluzione 2436 x 1125 (458 PPI) 1334 x 750 (326 PPI) 1920 x 1080 (401 PPI) Storage 64 - 256 GB 64 - 256 GB 64 - 256 GB Fotocamere Retro 12 + 12 MP Dual OIS

Zoom ottico 2X

Obiettivi f/1.8 e f/2.4

Flash Quad LED

Video 4K @ 60fps 12 MP OIS

Obiettivo f/1.8 e f/2.4

Flash Quad LED

Video 4K @ 60fps 12 + 12 MP Dual OIS

Zoom ottico 2X

Obiettivi f/1.8 e f/2.8

Flash Quad LED

Video 4K @ 60fps Fronte 7 MP

Modalità Ritratto

Face ID con TrueDepth 7 MP 7 MP Caratteristiche 4G LTE-Adv.

Wi-Fi 802.11ac MIMO

Bluetooth 5.0

GPS

NFC per Apple Pay

Face ID tramite TrueDepth

NO Sensore d'impronte

IP-67 4G LTE-Adv.

Wi-Fi 802.11ac MIMO

Bluetooth 5.0

GPS

NFC per Apple Pay

Sensore d'impronte

IP-67 4G LTE-Adv.

Wi-Fi 802.11ac MIMO

Bluetooth 5.0

GPS

NFC per Apple Pay

Sensore d'impronte

IP-67 Porte Lightning

NO 3,5mm Lightning

NO 3,5mm Lightning

NO 3,5mm Batteria ? mAh non rimovibile

21 ore di conv.

Ricarica rapida ? mAh non rimovibile

14 ore di conv.

Ricarica rapida ? mAh non rimovibile

21 ore di conv.

Ricarica rapida Dimensioni 143,6 x 70,9 x 7,7 mm 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 158,4 x 78,1 x 7,5 mm Peso 174 g 148 g 202 g

I nuovi smartphone sono tutti certificati IP-67 per la resistenza ai liquidi e alla polvere e supportano la ricarica rapida con la promessa di arrivare al 50% in soli 30 minuti. I tagli disponibili saranno due per ogni modello: 64 e 256 GB, ovviamente non espandibili, mentre per il modello X i colori presenti al lancio saranno Nero e Silver. Gli altri due modelli verranno proposti anche in Gold, ma la versione nera sarà solo opaca. Non ci sarà al lancio, quindi, il Jet Black.

Capitolo prezzi, ovviamente non c'è molto da commentare. Apple vuole posizionare il suo iPhone X molto più in alto rispetto a qualsiasi altro prodotto offerto dalla concorrenza creando un segmento di mercato a parte. Una tabella, in questo caso, vale più di mille parole.

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 64 GB 1.189 € 839 € 949 € 256 GB 1.359 € 1.009 € 1.159 €

Questo è il prezzo di iPhone X in Italia, insieme a quelli di iPhone 8 e iPhone 8 Plus. E allora, siete disposti a consegnare una corposa parte del vostro stipendio per il prossimo melafonino?