Apple, iPhone 8 arriverà con una fotocamera frontale tridimensionale mai vista fino ad oggi

Il nuovo iPhone 8 potrebbe risultare rivoluzionare anche per la sua fotocamera frontale capace di realizzare operazioni mai viste finora da uno smartphone. Sì perché le ultime indiscrezioni provenienti dall’analista Ming-Chi Kuo di KGI Securities vedono non solo la conferma di un aspetto estetico completamente rivisto da Apple ma di un sensore frontale capace di "rivoluzionare" ancora il mercato degli smartphone.

Le parole dell'analista parlano di uno smartphone tecnologicamente nuovo per la presenza di un pannello OLED edge-to-edge dalla diagonale da 5.8 pollici ma con superficie utile e dunque utilizzabile di 5.2 pollici. Ma se la rivoluzione potrebbe essere non troppo spinta per quanto riguarda i materiali, si parla di un ritorno al vetro anche per la parte posteriore, quello che diviene sempre più forte è la presenza di una fotocamera anteriore 3D capace di funzionalità decisamente "futuristiche".

A livello tecnico il sensore sarà costituito da tre diversi moduli che possederanno funzionalità di 3D sensing e gestito da algoritmi nuovi. Il primo classico e costruito da Sony permetterà di scattare le classiche immagini che anche altri telefoni permettono, quindi vi sarà l'aggiunta di due moduli rispettivamente con trasmettitore e ricevente a infrarossi con tecnologia laser. I tre moduli assieme determineranno la posizione nonché la profondità degli oggetti presenti all'interno della ripresa che in concomitanza ad applicazioni specifiche potranno permettere funzionalità nuove come il riconoscimento dell'iride o del volto degli utenti ma anche sperimentazioni nuove in campo video ludico con app e giochi tridimensionali.

Chiaramente questo tipo di esperienza sarà possibile solo con il nuovo iPhone 8 provvisto chiaramente di tale sensore frontale. Accanto allo smartphone del decimo anniversario, Apple, probabilmente svelerà anche i classici iPhone 7s e 7s Plus che però non avranno altro che un classico update hardware e non potranno contare sulle nuove tecnologie presenti invece nell'iPhone 8 come appunto la nuova fotocamera frontale o il display OLED. Secondo l'analista, Apple, con la novità della fotocamera frontale potrebbe avere un reale vantaggio rispetto alla concorrenza soprattutto per l'ecosistema delle applicazioni che l'azienda di Cupertino possiede e su cui potrà contare per un immediato successo.