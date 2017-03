Apple iPhone 7 e 7 Plus Product(RED) ufficiali: ecco prezzi e disponibilità in Italia

Apple ha annunciato una nuova variante di colore per iPhone 7 e iPhone 7 Plus, chiamata (Product)RED Special Edition e caratterizzata da una finitura opaca in alluminio rossa. La nuova versione limitata del melafonino vuole celebrare i 10 anni di collaborazione fra Apple e (RED) dando la possibilità ai clienti di contribuire al Fondo globale e aiutare il mondo a raggiungere l'obiettivo di una generazione libera dall'AIDS. I nuovi iPhone saranno disponibili a partire da venerdì 24 marzo negli store online e fisici in parecchi paesi del mondo, fra cui anche l'Italia.

(RED) garantisce l'accesso ai programmi di prevenzione per l'HIV e l'AIDS nell'Africa subsahariana, dove vive la maggior parte della popolazione mondiale positiva all'HIV. Parte delle vendite dei nuovi modelli di iPhone (Product)RED sarà consegnata a (RED) e devoluta al Fondo globale per la lotta all'AIDS per programmi che offrono test, consulenza, farmaci e prevenzione, con l'obiettivo di impedire la trasmissione dell'HIV dalla madre ai figli. Dalla creazione, avvenuta nel 2006, (RED) ha raccolto più di 465 milioni di dollari, di cui 130 milioni da parte di Apple.

“Da quando è iniziata la nostra collaborazione con (RED), i nostri clienti hanno contribuito in maniera significativa alla lotta contro l’AIDS tramite l’acquisto dei nostri prodotti, dall’iPod nano (Product)RED Special Edition fino alla odierna famiglia di prodotti Beats e accessori per iPhone, iPad e Apple Watch", ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "L’introduzione di questo iPhone in edizione speciale è ad oggi la nostra proposta (Product)RED più rilevante, volta a celebrare la nostra partnership con (RED); non vediamo l’ora di offrirlo ai clienti".

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (Product)RED saranno disponibili nei modelli da 128 e 256GB a partire da 909€ sui canali di rivendita ufficiali online e presso gli Apple Store, i rivenditori autorizzati e alcuni operatori telefonici (con prezzi che potrebbero essere diversi da quelli ufficiali Apple). Il nuovo colore rosso si aggiunge quindi ai nuovi Jet Black e nero, e ai tradizionali argento, oro e oro rosa. Nei modelli (Product)RED la parte frontale sarà bianca, mentre le caratteristiche tecniche e di dimensioni e peso non subiranno variazioni rispetto ai modelli tradizionali venduti fino ad oggi.

Maggiori informazioni su iPhone 7 Plus nella nostra recensione completa.

In parallelo ai nuovi modelli di iPhone 7 e iPhone 7 Plus (Product)RED Apple ha lanciato le nuove versioni di iPhone SE in varianti da 32 e 128 GB di storage, con capacità doppia rispetto ai modelli attuali da 16 e 64GB. Le nuove varianti sostituiscono quelle disponibili fino ad oggi in commercio, ad un prezzo che rimarrà a partire da 509 € per la variante base che adesso diventa da 32 GB.