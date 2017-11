Apple, iPad Pro 2018 potrebbe avere il nuovo processore A11X Bionic ad 8 Core

A pochi giorni dall'indiscrezione sulla possibilità di una nuova linea di iPad sulle orme delle caratteristiche innovative di iPhone X come il Face ID, ecco giungere una notizia sul possibile processore che Apple potrebbe inserire sui suoi nuovi iPad di ultima generazione in arrivo il prossimo anno. Parliamo dell'evoluzione dell'attuale A11 Bionic presentato a settembre e presente nei vari iPhone 8 e 8 Plus come anche su iPhone X. In questo caso il nuovo processore, secondo l'indiscrezione proveniente dalla Cina, potrebbe prendere il nome di A11X Bionic e soprattutto potrebbe essere caratterizzato da 8 Core.

La nomenclatura chiaramente riprenderebbe quello che negli anni passati ha fatto Apple con i suoi iPad differenziando i processori per i propri tablet tramite l'aggiunta della X. L'informazione asserisce come la nuova CPU creata da TSMC sarà caratterizzata da 3 Core ad alte prestazioni denominati "Monsoon" mentre i restanti 5 Core, nome in codice "Mistral", si occuperanno di lavorare a basso consumo energetico anche se ad alta efficienza. Anche in questo caso Apple assieme a TSMC potrebbe utilizzare un processo produttivo a 10nm come avvenuto con gli attuali chip A11 Bionic con la tecnologia di "packaging integrated fan-out wafer level" capace di sfruttare al massimo le dimensioni rendendo il prodotto finale più compatto.

Oltre a questo sembra possibile la presenza di una nuova generazione di coprocessore M11 oltre ad un "neural engine" capace di sfruttare individualmente le applicazioni di Intelligenza Artificiale oltre a permettere il miglior funzionamento del sistema di sblocco con il viso FaceID che ricordiamo, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere presente proprio come in iPhone X.

Per il resto avevamo visto come i nuovi iPad del 2018 potrebbero giungere con novità stilistiche inerenti al form factor con una riduzione delle cornici del display anche se difficilmente Apple riuscirà a presentarli con un pannello OLED a causa della bassa offerta di produzione da parte di Samsung ed LG. Per il resto sembra possibile l'arrivo in concomitanza della nuova linea dei tablet anche di una Apple Pencil di nuova generazione capace di rinnovarsi in seno ai materiali soprattutto lato hardware per aumentare l'usabilità professionale con il nuovo iOS 11.