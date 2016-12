Apple, iPad Pro 10.5" immaginato in un video render

Apple vuole completare la propria linea Pro dei suoi iPad aggiungendo un nuovo tablet. Dopo il "grande" iPad Pro da 12" pollici orientato per gli utenti professionisti alla ricerca di un dispositivo con prestazioni elevate e display importante e dopo l'iPad Pro da 9.7 pollici presentato durante il mese di marzo di questo anno, l'azienda di Cupertino sembra voler integrare la propria linea con un nuovo dispositivo con display da 10.5 pollici.

Le indiscrezioni ne parlano da tempo e sembra sempre più possibile l'arrivo di un nuovo iPad con display leggermente maggiorato in termini dimensionali permettendone l'utilizzo in mobilità non perdendo però la possibilità di avere una buona superficie per varie attività professionali. E' chiara la volontà da parte di Apple di proporre agli utenti un prodotto che possa permettere degli utilizzi anche con la classica tastiera a cover presentata con iPad Pro da 12" nonché la Pencil per prendere appunti o disegnare.

Tutto questo è stato posto in essere in un video concept dove l'autore, il designer Armed Lleshi, ha voluto realizzare un render dell'ipotetico nuovo iPad Pro da 10.5". Un prodotto caratterizzato da un design pronto a riprendere quello che fino ad ora si è visto con gli altri dispositivi di Apple, quindi linee eleganti e minimali con uno spessore decisamente sottile. Tecnicamente il nuovo iPad Pro viene immaginato con un display da 10.5 pollici dalla risoluzione 4K, il nuovo processore A10X proprietario della casa di Cupertino che dovrebbe contemplare il nuovo ciclo produttivo a 10nm. Se per gli altri iPad si è raggiunto un 4GB di RAM in questo caso l'azienda di Cupertino potrebbe inserire ben 6GB di RAM pretendendo molto di più in termini di potenza per competere magari con il Surface Pro di Microsoft.

Per il resto il nuovo iPad Pro dovrebbe possedere tagli di memoria interna da 64GB, 128GB e 256GB mentre a livello multimediale si potrebbe osservare la presenza di due fotocamere, una posteriore da 12 Megapixel con possibilità di registrare video fino a 4K, ed una anteriore con risoluzione da 5 Megapixel. Interessante osservare anche la presenza di diverse colorazioni pensate dal designer, riprendendo un po' quello che l'azienda di Cupertino ha già affrontato con gli stessi iPad e iPhone. In questo caso potrebbero esserci ben sei versioni di iPad con colorazioni nero, nero lucido, bianco, oro, oro-rosa e una particolarissima versione violacea.