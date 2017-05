Apple: investimento da oltre 1 miliardo di dollari per nuovi posti di lavoro in USA

Apple investirà oltre 1 miliardo di dollari per nuovi posti di lavoro negli USA. E' quanto ha dichiarato ufficialmente Tim Cook, CEO di Apple, durante una sua intervista al programma americano Mad Money di Jim Cramer. L'obbiettivo, rivela Cook, è quello di rimediare per quanto possibile al momento di crisi che sta vivendo il proprio paese cercando dunque di aiutare chi è meno fortunato ed in cerca di lavoro. Un investimento decisamente importante per Apple che dunque sembra voler esaudire, in qualche modo, il desiderio del Presidente Trump sul ritorno in patria della manifattura avanzata per i colossi della tecnologia.

Tim Cook ha poi dichiarato che se Apple "riuscirà a creare molteplici posti di lavori nel settore manifatturiero, questi creeranno a loro volta altri posti di lavoro perché ci saranno industrie fornitrici di servizi da costruire intorno". Una catena che non può fare altro che portare beneficio alle famiglie e quindi di conseguenza al benestare generale della nazione. Apple, nel corso degli anni, è riuscita a creare già oltre due milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti d'America e alla domanda se un'azienda come Apple abbia il compito di creare nuovi posti di lavoro, il CEO di Cupertino ha risposto dichiarando come un'azienda essendo un insieme di persone con principi automaticamente anche l'azienda deve averne e quindi restituire ciò che si ottiene è in qualche modo un dovere.

Per questo in Apple da tempo si investe nell'ambiente come anche nel settore delle energie rinnovabili ed è chiaro che tutto questo non può che portare a nuovi posti di lavoro. Il nuovo Apple Park, il futuristico ed innovativo campus dell'azienda di Cupertino, ha permesso di investire nel futuro ma anche e soprattutto ha permesso a numerose ditte di lavorare per un lungo periodo creando a loro volta nuovi posti di lavoro necessari per realizzare l'opera.

Insomma Tim Cook sembra pronto ad una nuova Apple fortemente "made in USA" e dopo la piccola parte di investimento realizzato con l'assemblaggio degli attuali Mac Pro, in futuro anche altri prodotti con la mela morsicata potrebbe venire creati, prodotti ed assemblati direttamente in territorio americano.