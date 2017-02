Apple introdurrà il proprio visore a realtà aumentata entro la prossima estate. Parola di Robert Scoble

Il mondo della realtà aumentata ossia di quel nuovo settore della tecnologia che permette di arricchire la percezione sensoriale umana mediante informazioni che non sarebbero percepibili naturalmente continua ad evolversi. Se fino a qualche anno fa tutto ciò sembrava pura fantasia, che solo i film fantascientifici potevano in qualche modo narrare, oggi tutto ciò sta divenendo sempre più possibile grazie soprattutto al continuo sviluppo tecnologico. Sì perché l'avanzamento delle tecniche informatiche permette oggi di navigare in ambientazioni fotorealistiche in tempo reale e addirittura interagendo con gli oggetti creati e presenti in esse. Un mondo che molte aziende stanno letteralmente "cavalcando" e che anche Apple sembra non voler tralasciare.

Secondo il famoso blogger Robert Scable, noto agli annali per molteplici esternazioni in campo tecnologico e soprattutto nel mondo della realtà aumentata e virtuale, Apple sarebbe pronta a presentare un proprio visore ultratecnologico già entro la prossima estate o al massimo per il prossimo autunno. Una data che sembrerebbe confermare dunque quello che era stato anticipato qualche tempo fa secondo cui l'azienda di Tim Cook stesse lavorando in gran segreto con Carl Zeiss per la creazione di un visore con la mela morsicata.

Le novità rispetto alle indiscrezioni parlano di un prodotto completamente nuovo rispetto alla concorrenza soprattutto nel design. Sì perché secondo Scable il visore di Apple dovrebbe presentarsi ben più leggero rispetto alla concorrenza, in linea con l'aspetto dei nuovi dispositivi della casa di Cupertino e soprattutto in completa compatibilità proprio con essi. In questo caso vi sarà una qualche esaltazione dell'ormai famoso ecosistema che prima Steve Jobs ed ora Tim Cook hanno realizzato nel corso degli anni e di cui oggi ne vanno decisamente fieri.

Proprio il CEO di Apple ha ribadito più e più volte come il mondo del "virtuale" sia per egli stesso, ma anche per la sua azienda, un mondo da scoprire e decisamente interessante sintomo che a Cupertino non si è per nulla indifferenti alle evoluzioni di questa nuova tecnologia, anzi. E' chiaro che l'arrivo di un iPhone 8 con tutte le sue possibili novità tecnologiche potrebbe servire da apripista proprio per la presentazione di un visore VR targato Apple e che le acquisizioni di Faceshift, Perpetion ma anche Metaio non possono che andare in un unico verso: quello della realtà virtuale.