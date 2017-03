Apple, iniziata la produzione degli iPad Pro 10.5. Ancora dubbi sulla data di presentazione

Apple ha dato il via alla produzione dei nuovi iPad Pro 10.5. E' quanto emerge da nuove indiscrezioni provenienti dal quartier generale di Cupertino che delineano anche una certa incertezza sulla data di presentazione di questi nuovi dispositivi e soprattutto la conseguente data di commercializzazione che potrebbe addirittura delinearsi per il prossimo autunno. Apple ha da poco presentato senza alcun evento novità importanti che riguardano proprio la linea iPad con l'abbandono degli Air di seconda generazione sostituiti da iPad "basici" e meno costosi dei primi. In tutto questo gli utenti sono rimasti un po' delusi dell'assenza dell'ipotetico nuovo iPad Pro da 10.5" che da tempo viene menzionato da molti rumor.

Secondo fonti provenienti da MacRumors, la nuova generazione degli iPad Pro, dovrebbe arrivare durante la fine di questa primavera con la presentazione del nuovo modello da 10.5 pollici durante uno specifico evento in quel di Apple Park. Le ipotesi sono proprio quelle di combinare l'inaugurazione del nuovo Campus 2.0 dell'azienda di Cupertino con l'evento mediatico per la presentazione della nuova generazione degli iPad. Questa possibilità però non sembra essere unica. Altri analisti, infatti, dichiano fattibile l'arrivo del nuovo tablet di casa Apple per il mese di ottobre con un aggiornamento che possa andare incontro ad un incremento delle entrate del periodo natalizio.

A livello tecnico sappiamo come il nuovo iPad Pro 10.5" sarebbe pronto a posizionarsi a metà tra gli attuali iPad da 9.7" e 12.9" riuscendo però a coprire un'ampia fascia di utenza che cerca risoluzioni importanti sul proprio tablet con dimensioni non esagerate. Ecco che l'iPad da 10.5" potrebbe essere proprio il dispositivo perfetto con una riduzione delle cornici rendendo ancora più ampia la superficie del dispositivo e soprattutto permettendo di avere una risoluzione pari a quella di un iPad Pro da 12.9", ossia 2732x2048 pixel, ma con un concentrato di pixel per pollice pari a 326 ppi contro i 264 ppi del grande iPad. Tutto questo permetterebbe un vantaggio notevole sull'usabilità del nuovo iPad con massima efficienza e dimensioni quanto mai ridotte.